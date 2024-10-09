"Прикрывают" Горловку. В ВСУ объяснили, почему оккупанты нацелились на Торецк

Российским войскам удалось войти в часть Торецка Донецкой области, в городской застройке идут уличные бои. Ситуация динамична, оккупанты пытаются продвигаться, а украинские воины делают все, чтобы не дать врагу воплотить задуманное.

О боях в Торецке, ситуации в городе и целях россиян - в материале РБК-Украина ниже.

Уличные бои и постоянные обстрелы: что происходит в Торецке

Информация о том, что россияне вошли в Торецк, появилась в конце сентября. Институт изучения войны, опираясь на геолокационные кадры, сообщил, что войскам РФ удалось прорваться вследствие продолжающихся штурмов.

Украинский проект DeepState в свою очередь тоже сообщил о присутствии захватчиков в городе. По словам аналитиков, с основной улицы "Центаральная", по которой у врага самые большие продвижения, он просачивается в другие, в частности, по улицам Дружбы и Василия Стуса.

Бои сейчас очень динамичны. Противник пытается закрепляться в домах, но украинские воины сопротивляются. Недавно спикер ОТГ "Луганск" Анастасия Бобовникова подтвердила, что врагу удалось войти на восточную окраину города и сейчас ситуация в Торецке нестабильна, бои ведутся буквально за каждый подъезд.

Видео продемонстрировали в сети украинские защитники. Бригада Нацполиции "Лють" опубликовала кадры уличных боев в Торецке. На ролике ниже можно увидеть работу бойцов батальона специальных операций "Эней".

"Увидеть Торецк и умереть - главное кредо врага. Оккупанты лезут как бешеные: постоянные обстрелы из авиации, артиллерии, минометов, работа fpv-дронов, но наши бойцы не сдаются", - говорится в описании под видео.

"Бывало даже такое, что в многоквартирном доме на первом этаже мы работаем, на втором - россияне, и мы пытаемся их выбить... Сейчас это могут быть какие-то два-три многоквартирных дома, которые они могут занять, а через час их уже там нет, потому что мы их выбили", - рассказал спикер ОШБ "Лють" Артем Джепко в эфире "Радио Свобода".

Как поясняет Бобовникова, сейчас трудно оценить, какую часть города контролирует враг, поскольку в ходе боев подразделения Сил обороны контратакуют и возвращают утраченные позиции.

Вместе с тем противник продолжает применять свою сокрушительную тактику выжженной земли, активно применяя на Торецком направлении управляемые авиабомбы, артиллерию и другое вооружение.

Почему россияне пытаются захватить город

Глава Совета резервистов Сухопутных войск ВСУ Иван Тимочко в комментарии YouTube-канала РБК-Украина назвал цель оккупантов в Торецке.

По его мнению, враг хочет получить в городе плацдарм, так как это позволит его дополнительным силам наступать в сторону Покровска или Авдеевского направления, Краматорска, Славянска на усиление войска в районе Часового Яра.

"По сути, если мы говорили, что Часов Яр и Покровск являются фланговыми направлениями для охвата Донецкой области для врага, то направление Нью-Йорка или того же Торецка - это для него лобовое наступление", - объясняет Тимочко.

При этом он отмечает, что наступление для противника важно, потому что Нью-Йорк и Торецк - это шахтерские городки с достаточно такой неплохо развитой в свое время индустрией, поскольку именно там происходила добыча угля.

"То есть там были неплохие железнодорожные пути, откуда враг, между прочим, надеется использовать шахты или шахтовую инфраструктуру для того, чтобы прятать бронетехнику и достраивать свои плацдармы для наступления", - говорит Тимочко.

По его словам, агрессор надеялся, что слишком быстро захватит Торецк, а также Часов Яр и Угледар (последний недавно оккупировала РФ) и сможет сохранить инфраструктуру городов.

"Но поскольку они уперлись лбом, то, конечно, атака достаточно серьезная. Ну, кроме того, захват Торецка для них важен, чтобы посунуть наши Вооруженные силы от Горловки, от Ясиноватской трассы, которая для них достаточно важна в плане применения логистических магистральных путей", - отмечает Тимочко.

Он также обратил внимание, что Торецк - это прямой выход на Горловку, которая в свою очередь является городом-спутником Донецка. Поэтому россиянам там важно отодвигать ВСУ максимально дальше.

"Это (осуществляют оккупанты - ред.) с той целью, как одно время было и с Авдеевкой, чтобы обеспечить свои войска на окраинах Донецка, Горловки. Чтобы в частности обезопасить свои склады, расположение войск подразделений от нашей артиллерии и оперативно-тактических беспилотников", - добавил Тимочко.