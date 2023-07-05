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Угроза взрыва на ЗАЭС: что делать, если оказались во время аварии на улице

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Украина, Среда 05 июля 2023 13:50
Угроза взрыва на ЗАЭС: что делать, если оказались во время аварии на улице Фото: что делать, если оказались во время аварии на Запорожской АЭС на улице (Getty Images)
Автор: Наталия Гурковская

Первые часы после аварии - наиболее опасны, поскольку в воздухе будет оседать радиационная пыль. Врачи рассказали, что нужно делать в случае, если в первые минуты аварии вы оказались на улице.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Минздрав Украины.

"Первая радиационная пыль начнет оседать в течение часа после вероятной аварии, поэтому лучше не покидать помещение до официального объявления от власти. Это касается, в частности, попыток эвакуации на авто", - рассказали специалисты.

Что делать, если радиационная авария застала вас на улице?

  • Необходимо срочно защитить органы дыхания. Для этого подойдет любая подручная ткань, сложенная в несколько слоев или защитная маска. Это поможет частично снизить попадание радиоактивной пыли в организм.
  • Необходимо как можно скорее зайти в помещение. Идеальный вариант - большие строения с толстыми стенами и минимальным количеством окон.
  • Перед входом в помещение по возможности осторожно снимите верхний слой одежды - это поможет устранить значительную часть радиоактивного загрязнения.
  • Убедитесь, что в помещении плотно закрыты окна и двери, закрыты вентиляционные отверстия.
  • Обязательно примите душ или оботрите тело влажными салфетками. Радиационное загрязнение также оседает на волосах, поэтому по возможности необходимо помыть голову.
  • Если в момент аварии на улице находились домашние питомцы, их также необходимо помыть, или, как минимум, обработать влажными салфетками.
  • В случае соответствующей рекомендации от власти - примите необходимую дозу калия йодида.

Врачи отмечают, что главное не паниковать и не выходить из помещения.

"Приступайте к эвакуации только после официального разрешения органов власти. В случае, если вы осуществляете эвакуацию собственным автомобилем, следите за указаниями спасателей и следуйте исключительно рекомендованным маршрутам", - добавили в Минздраве.

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