В Запорожье начинаются спецучения на случай аварии на ЗАЭС

В городе Запорожье и Запорожском районе сегодня, 29 июня, начинаются специальные учения на случай чрезвычайной ситуации на Запорожской АЭС.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на главу Запорожской областной военной администрации Юрия Малашко в Telegram .

"Начинаются командно-штабные учения с органами управления и силами гражданской защиты Запорожской области", - говорится в заявлении.

Чиновник отметил, что ввиду мероприятий возможны временные ограничения движения на отдельных участках.

"Просим граждан сохранять спокойствие и с пониманием отнестись к некоторым неудобствам", - призвал он.

В ОВА уточнили, что целью специальных учений является слаживание действий всех служб в случае реальной угрозы возникновения чрезвычайной ситуации на Запорожской АЭС.

"Обращаем внимание, что ситуация контролируемая, поэтому просим граждан воздержаться от чрезмерного информационного внимания до проведения тренировок", - рассказал Малашко.

Что именно будет происходить

Глава ОВА отметил, что звуки сирен, сигнально-громкоговорящих устройств, прерывистые гудки других сигнальных средств, транспорта, означают сигнал гражданской защиты "Внимание всем!"

Кроме того, уведомление о возникновении чрезвычайной ситуации будет осуществлено в приложении на телефоне "Тревога" через передачу сигнала "Радиационная опасность".

"Услышав его, срочно включите радиоприемник или телевизор (местные каналы) и прослушайте сообщения государственных органов власти", - пояснил он.

Ситуация на Запорожской АЭС

Ранее президент Украины Владимир Зеленский сообщил, что оккупанты готовят теракт на ЗАЭС с выбросом радиации. Он подчеркнул, что оккупанты уже подготовились к нему.

Добавим, что по словам руководителя ГУР Минобороны Кирилла Буданова войска РФ дополнительно заминировали Запорожскую АЭС, а именно бассейн-охладитель.

При этом в США не фиксируют готовность РФ применить ядерное оружие или подорвать Запорожскую АЭС.

Больше о том, зачем Россия заминировала ЗАЭС и какова вероятность катастрофы - в материале РБК-Украина.