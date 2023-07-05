Загроза вибуху на ЗАЕС: що робити, якщо опинились під час аварії на вулиці
Перші години після аварії - найбільш небезпечні, оскільки у повітрі осідатиме радіаційний пил. Лікарі розповіли, що треба робити у випадку, якщо в перші хвилини аварії ви опинилися на вулиці.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на МОЗ України.
"Перший радіаційний пил почне осідати протягом години після ймовірної аварії, тому краще не покидати приміщення до офіційного оголошення від влади. Це стосується, зокрема, спроб евакуації на авто", - розповіли спеціалісти.
Що робити, якщо радіаційна аварія застала вас на вулиці?
По-перше, необхідно терміново захистити органи дихання. Для цього підійде будь-яка підручна тканина, складена у кілька шарів, або захисна маска. Це допоможе частково зменшити потрапляння радіоактивного пилу в організм.
Необхідно якомога швидше зайти у приміщення. Ідеальний варіант – великі будівлі з товстими стінами та мінімальною кількістю вікон.
Перед входом у приміщення, за можливості, обережно зніміть верхній шар одягу – це допоможе усунути значну частину радіоактивного забруднення.
Переконайтеся, що у приміщенні щільно зачинені вікна та двері, закриті вентиляційні отвори.
Обовʼязково прийміть душ або обітріть тіло вологими серветками. Радіаційне забруднення також осідає на волоссі, тому за можливості необхідно помити голову.
Якщо в момент аварії на вулиці перебували домашні улюбленці, їх також необхідно помити, або, як мінімум, обробити вологими серветками.
У разі відповідної рекомендації від влади - прийміть необхідну дозу калію йодиду.
Лікарі наголошують, що головне не панікувати і не виходити з приміщення.
"Розпочинайте евакуацію лише після офіційного дозволу органів влади. У разі, якщо ви здійснюєте евакуацію власним автомобілем, слідкуйте за вказівками рятувальників та дотримуйтеся виключно рекомендованих маршрутів", - додали у МОЗ.
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