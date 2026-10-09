Угроза для спутников: магнитный щит Земли ослабевает в критически важной зоне

За последние 11 лет зона ослабления магнитного поля Земли увеличилась на площадь, сопоставимую с половиной площади Европы.

Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на Futura .

Смещение аномалии и глубинные процессы в ядре Земли

Слабый регион, известный как Южно-Атлантическая аномалия, простирается на тысячи километров от южной части Африки до Южной Америки.

Согласно исследованию профессора Криса Финлея, эпицентр самой низкой магнитной напряженности постоянно смещается к западу, а с 2020 года зона юго-западнее Африки стала ослабевать значительно быстрее.

Магнитное поле Земли генерируется вихрями расплавленного железа в наружном жидком ядре на глубине нескольких тысяч километров.

Данные спутников Swarm показывают, что на границе ядра и мантии возникли участки с обратным направлением силовых линий:

одно из крупных инвертированных магнитных пятен сместилось к западу под Африкой;

это движение активно нейтрализует часть основного магнитного поля над Южной Атлантикой.

Геофизики предполагают, что причиной являются температурные колебания в нижней мантии, которые вызывают бурления в потоках жидкого металла.

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Где угроза очевидна, а где ее нет?

Магнитное поле служит естественным щитом планеты от солнечного ветра и космических лучей. Из-за снижения силового барьера над Южной Атлантикой радиационные частицы проникают глубже в низкую околоземную орбиту.

Это создает серьезные опасности для космических аппаратов.

Какие именно?

Спутники, пролетающие через эту зону, могут испытывать сбои в электронике, ошибки в работе датчиков и повреждения оборудования. Поэтому операторы заранее переводят чувствительные приборы в безопасный режим, чтобы уменьшить риск неисправностей.

Из-за повышенного уровня радиации в этом регионе проблемы неоднократно возникали на борту Международной космической станции и при работе телескопа Hubble.

В то же время ученые отмечают, что у поверхности Земли магнитное поле остается достаточно сильным. Расширение аномалии не влечет за собой повышение радиационного фона на суше или в океане.

Геологические исследования образцов пород свидетельствуют, что Южная Атлантика уже испытывала подобные периоды ослабления поля в прошлом, поэтому текущие процессы являются частью естественных циклов и не свидетельствуют о быстром перевороте магнитных полюсов Земли.