Ледниковые периоды на Земле имели космическую причину: NASA нашла главного виновника

Ученые NASA выяснили, как события в древнейшей истории Солнца формировали уникальный климат Земли и приводили к ледниковым периодам.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на исследование, опубликованное в профессиональном вестнике Annual Review of Astronomy and Astrophysics .

Специалисты исследовательского центра NASA SHIELD воспроизвели траекторию движения Солнечной системы за последние несколько миллионов лет. Они обнаружили, что наша планета периодически выходила за пределы своего защитного "пузырькового" щита.

Столкновение с межзвездными облаками и ледниковые периоды

Ученые объяснили: вся Солнечная система находится внутри гелиосферы - гигантской защитной зоны, сформированной солнечным ветром из заряженных частиц.

За 4,6 миллиарда лет существования наша система неоднократно пересекала разные регионы Галактики.

По данным компьютерного моделирования, за последние несколько миллионов лет Солнце, по крайней мере, трижды проходило сквозь холодные и плотные скопления межзвездного газа и пыли.

Какие были последствия?

Сжатие гелиосферы: давление межзвездных облаков было таким мощным, что защитный щит Солнца сжимался до размеров меньше орбиты Земли.

Потеря защиты: примерно 2-3, 6-7 и 13-14 миллионов лет назад Земля оставалась непосредственно открытой для космической среды - без защиты атмосферы.

Геологические доказательства: в образцах донных отложений, антарктическом снегу и лунной почве ученые обнаружили элементы, характерные именно для межзвездной пыли тех периодов.

Попадание водорода из холодных облаков в атмосферу Земли увеличивало количество водяных паров и изменяло динамику верхних слоев атмосферы. Это и приводило к резкому охлаждению поверхности и могло запускать ледниковые периоды.

Схематическое изображение гелиосферы. Ученые ожидают, что ширина секторальной области будет меняться в зависимости от солнечного цикла (источник: Adam Hong)

Парадокс слабого молодого Солнца

Другая группа ученых из NASA Goddard Space Flight Center разгадала давнюю тайну: как на Земле существовала жидкая вода 3 миллиарда лет назад, если Солнце тогда светило на 30 процентов слабее, чем сейчас.

При таких условиях планета должна полностью замерзнуть.

Ответ подсказали наблюдения за молодыми звездами схожего типа с помощью телескопа Kepler.

Что зафиксировали учёные?

Супервспышки: молодое Солнце ежедневно извергало мощные потоки высокоэнергетических частиц.

Химическая реакция: во время лабораторного моделирования древней атмосферы (смесь азота, аммиака, углекислого и угарного газов) и бомбардировки ее протонами образовалась закись азота.

Парниковый эффект: закись азота является парниковым газом, в 300 раз мощнее углекислого газа.

Ученые резюмировали: даже если ультрафиолет разрушал большую часть этого соединения, оставшихся 10 процентов закиси азота хватало для прогрева экваториальных регионов Земли до +5 °C.

Этого было достаточно для существования жидкого океана и быстрого синтеза аминокислот, которые стали основой для жизни.