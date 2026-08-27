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Нас могут убить вирусы, которым сотни тысяч лет: ученые бьют тревогу

19:12 27.08.2026 Чт
2 мин
Мы в любом случае обречены?
aimg Ольга Завада
Нас могут убить вирусы, которым сотни тысяч лет: ученые бьют тревогу Вечная мерзлота может выпустить патогены, уничтожающие современную жизнь (фото: Pexels)
Не трать время на шум! Читай только суть из РБК-Украина в Google

Ученые смоделировали последствия высвобождения древних вирусов из ледников из-за глобального потепления. Даже один процент жизнеспособных патогенов может серьезно повредить биоразнообразию и повлечь за собой массовую гибель современных организмов.

Об этом пишет РБК-Украина, ссылаясь на исследование, опубликованное в журнале PLOS.

Факт выживания микроорганизмов в ледниках подтвержден серией раскопок. Так, еще в 2003 году ученые оживили бактерии из ледникового керна на Цинхай-Тибетском плато старше 750 тысяч лет .

Впоследствии, в 2014 году, из сибирской вечной мерзлоты подняли гигантский вирус Питовирус сибирский в возрасте 30 тысяч лет.

Реальные последствия размораживания наблюдались и в 2016 году в Западной Сибири. Тогда оттепель привела к вспышке сибирской язвы из-за споров бактерии бациллы антрациса, что унесло жизни тысяч оленей и поразило десятки людей.

Цифровое моделирование экологических рисков

В новом исследовании профессор Кори Брэдшоу из Университета Флиндерса и Джованни Строна из Хельсинкского университета оценили потенциальные последствия проникновения древних патогенов в современные экосистемы.

Для этого ученые провели тысячи симуляций с помощью специализированного программного обеспечения "Авида", имитируя вторжение одного типа древнейшего вируса в современные сообщества бактерий-хозяев.

Результаты опыта оказались тревожными. Что увидели учёные?

Выживание и доминирование: примерно в 3 процентах случаев древний патоген успешно адаптировался, эволюционировал и стал господствующим в новой среде.

Масштаб ущерба: в худших реалистических сценариях появление чужеродного вируса приводило к сокращению численности популяции современных хозяев на 30 процентов по сравнению с контрольной группой.

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Угроза биоразнообразию и человечеству

Несмотря на то, что процент катастрофических сценариев кажется небольшим, исследователи отмечают угрозу из-за ряда факторов.

Учитывая, что ежегодно из льда высвобождается около четырех секстиллионов микроорганизмов, даже минимальный процент агрессивных патогенов образует высокую вероятность локальных и глобальных экологических кризисов.

Ученые отмечают, что древние патогенные микроорганизмы могут стать новым мощным фактором вымирания видов, ранее не учитывавшимся в традиционных климатических моделях.

Несмотря на то, что исследование не оценивало прямые риски для человека, большинство известных опасных вирусов (например, коронавирус SARS-CoV-2, вирус Эбола или ВИЧ) попали в человеческую популяцию именно через контакты с животными.

Таким образом, резюмируют исследователи, размороженный вирус способен преодолеть межвидовой барьер без потери своих разрушительных свойств.

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