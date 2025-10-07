ua en ru
Угроза режиму Путина. Кремль боится возвращения ветеранов с фронта, - разведка

Москва, Вторник 07 октября 2025 18:11
Угроза режиму Путина. Кремль боится возвращения ветеранов с фронта, - разведка
Автор: Иван Носальский

Кремль опасается, что возвращение с фронта десятков тысяч военных и бывших заключенных может нести прямую угрозу режиму российского диктатора Владимира Путина.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу Службы внешней разведки Украины.

По данным разведки, в России переживают, что после возвращения ветеранов возникнет такая же ситуация, как и в 1990-х годах, когда солдаты вернулись с афганской войны и создавали банды, а также мафиозные группировки.

"По оценкам Кремля, ветераны могут стать катализатором криминальной и политической дестабилизации, способной расшатать систему, построенную вокруг личной лояльности Путину", - отметили в СВРУ.

При этом проблема не только в психологических травмах или криминальном прошлом оккупантов, а также и в резкой разнице между высокими фронтовыми выплатами и низкими доходами в мирной жизни. Вернувшись к обычной жизни с низкими зарплатами и разрушенной экономикой, ветераны могут стать источником социальной нестабильности.

Также, как обратили внимание в разведке, ситуацию осложняет участие в войне десятков тысяч заключенных. Многие уже вернулись в российские города, где растет число тяжких преступлений с их участием.

С 2023 года в военные суды поступило как минимум 989 дел о убийствах и умышленном причинении тяжкого вреда здоровью со смертельным исходом.

В разведке добавили, что возвращение людей, привыкших к насилию и безнаказанности, может привести к новой внутренней войне для Кремля. Если раньше эти ветераны поддерживали режим, то теперь они могут стать силой, которая ослабит страну изнутри.

РФ использует заключенных на войне

Напомним, еще в январе Служба внешней разведки Украины сообщала, что к войне против Украины РФ привлекла около 180 тысяч заключенных.

По информации разведки, им платят меньше, чем рядовым российским солдатам.

Владимир Путин Российская Федерация Война в Украине Ветераны
