Загроза режиму Путіна. Кремль боїться повернення ветеранів із фронту, - розвідка

Кремль побоюється, що повернення з фронту десятків тисяч військових і колишніх в'язнів може нести пряму загрозу режиму російського диктатора Володимира Путіна.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на пресслужбу Служби зовнішньої розвідки України.

За даними розвідки, у Росії переживають, що після повернення ветеранів виникне така сама ситуація, як і в 1990-х роках, коли солдати повернулися з афганської війни і створювали банди, а також мафіозні угруповання.

"За оцінками Кремля, ветерани можуть стати каталізатором кримінальної та політичної дестабілізації, здатної розхитати систему, побудовану навколо особистої лояльності Путіну", - зазначили в СЗРУ.

При цьому проблема не тільки в психологічних травмах або кримінальному минулому окупантів, а також і в різкій різниці між високими фронтовими виплатами і низькими доходами в мирному житті. Повернувшись до звичайного життя з низькими зарплатами та зруйнованою економікою, ветерани можуть стати джерелом соціальної нестабільності.

Також, як звернули увагу в розвідці, ситуацію ускладнює участь у війні десятків тисяч ув'язнених. Багато хто вже повернувся в російські міста, де зростає кількість тяжких злочинів за їхньої участі.

З 2023 року у військові суди надійшло щонайменше 989 справ про вбивства та умисне заподіяння тяжкої шкоди здоров'ю зі смертельними наслідками.

У розвідці додали, що повернення людей, які звикли до насильства і безкарності, може призвести до нової внутрішньої війни для Кремля. Якщо раніше ці ветерани підтримували режим, то тепер вони можуть стати силою, яка послабить країну зсередини.