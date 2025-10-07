Загроза режиму Путіна. Кремль боїться повернення ветеранів із фронту, - розвідка
Кремль побоюється, що повернення з фронту десятків тисяч військових і колишніх в'язнів може нести пряму загрозу режиму російського диктатора Володимира Путіна.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на пресслужбу Служби зовнішньої розвідки України.
За даними розвідки, у Росії переживають, що після повернення ветеранів виникне така сама ситуація, як і в 1990-х роках, коли солдати повернулися з афганської війни і створювали банди, а також мафіозні угруповання.
"За оцінками Кремля, ветерани можуть стати каталізатором кримінальної та політичної дестабілізації, здатної розхитати систему, побудовану навколо особистої лояльності Путіну", - зазначили в СЗРУ.
При цьому проблема не тільки в психологічних травмах або кримінальному минулому окупантів, а також і в різкій різниці між високими фронтовими виплатами і низькими доходами в мирному житті. Повернувшись до звичайного життя з низькими зарплатами та зруйнованою економікою, ветерани можуть стати джерелом соціальної нестабільності.
Також, як звернули увагу в розвідці, ситуацію ускладнює участь у війні десятків тисяч ув'язнених. Багато хто вже повернувся в російські міста, де зростає кількість тяжких злочинів за їхньої участі.
З 2023 року у військові суди надійшло щонайменше 989 справ про вбивства та умисне заподіяння тяжкої шкоди здоров'ю зі смертельними наслідками.
У розвідці додали, що повернення людей, які звикли до насильства і безкарності, може призвести до нової внутрішньої війни для Кремля. Якщо раніше ці ветерани підтримували режим, то тепер вони можуть стати силою, яка послабить країну зсередини.
РФ використовує ув'язнених на війні
Нагадаємо, ще в січні Служба зовнішньої розвідки України повідомляла, що до війни проти України РФ залучила близько 180 тисяч ув'язнених.
За інформацією розвідки, їм платять менше, ніж рядовим російським солдатам.