Стоит ли ждать новых атак на Киев? Игнат рассказал о тактике массированных обстрелов Украины

Россия не планирует прекращать обстрелы Украины с использованием ракет и дронов-камикадзе. Отсутствие обстрелов Киева в последние дни вряд ли стоит рассматривать как уменьшение атак на столицу.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление полковника, спикера Командования Воздушных Сил ВСУ Юрия Игната во время телемарафона.

Так, по его словам, противник не отказывается от террористического метода войны.

"В частности, баллистическими ракетами, имею в виду С-300, бьет. Ну и БПЛА будут в дальнейшем применять. На это есть много причин, почему они это делают", - отметил он.

Атаки на Киев

Игнат отметил, что отсутствие обстрелов столицы в последние дни не свидетельствует об уменьшении атак.

"Бывают дни когда больше (обстрелов – ред.), но когда меньше. Если мы уже три дня не видели обстрелов это не значит, что надо расслабляться и они уменьшились. Ну вот враг решил себе таким образом спланировать. Может, ведут какую-нибудь подготовку. Может, где-то по другим направлениям переориентируют свои силы", - отметил он.

Почему враг бьет ночью

Как отметил Игнат, чтобы понять тактику вражеских обстрелов следует посмотреть статистику - большинство ударов наносятся ночью, поскольку это усложняет работу ПВО.

"А я напомню, что это не только зенитные ракетные комплексы, это и мобильные огневые группы и истребительная авиация. Это тоже часть ПВО, которая с воздуха уничтожает ракеты и "Шахеды". Поэтому противник чаще всего по ночам наносит удары, но иногда делает это и днем, чтобы было сложнее уничтожать воздушные цели. Не иметь к ним визуальной привязки", - пояснил спикер.

Ночной обстрел Украины дронами 3 июля

Российские оккупанты этой ночью снова атаковали Украину, использовав дроны-камикадзе "Шахед". Во многих областях страны были объявлены воздушные тревоги. Силы ПВО работали в Кировоградской и Хмельницкой, а также в Николаевской и Днепропетровской областях. Позже в Воздушных силах ВСУ рассказали, что ПВО сбила 13 дронов-камикадзе типа "Шахед".

Атака на Киев 16 июня

Последний раз РФ атаковала Киев 16 июня. Так, ближе к полудню стало известно, что Россия запустила ракеты "Калибр" с Черного моря. На подступах к Киеву и в области работала ПВО, взрывы произошли в Подольском районе столицы. В Воздушных силах предупредили об использовании РФ баллистики во время атаки. При этом в этот день силы ПВО сбили 12 ракет - 6 "Калибров" и 6 "Кинжалов". Также ПВО "приземлила" два БПЛА.