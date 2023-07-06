Во Львове прозвучали взрывы на фоне воздушной тревоги

Во Львове прозвучал звук взрыва в ночь на четверг, 6 июля, на фоне масштабной воздушной тревоги в Украине из-за ракетной и дроновой опасности. Вскоре в городе послышались еще два взрыва.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на " Суспільне Львів ".

Сначала звук взрыва во Львове послышался одиночный во время, когда в области работает противовоздушная оборона по вражеским воздушным целям.

Перед этим в Командовании Воздушных Сил ВСУ предупредили, что несколько вражеских ракет двигаются в направлении западных областей.

"Львовская, Тернопольская области - работает ПВО!" Находитесь в укрытиях!" - объявляли в ВС.

"Сохраняем информационную тишину! Нигде ничего не публикуем!" - пишет глава Львовской областной военной администрации Максим Козицкий в своем Telegram.

Также чиновник вскоре добавил, что во Львовской области есть новые угрозы. Тревога продолжается.

Так, в городе позже также прогремели еще два взрыва.

Мэр Львова Андрей Садовый в своем Telegram призывает жителей города оставаться в укрытиях и подходить к окнам!

"Повторные взрывы во Львовской области - работа ПВО! Ракетная опасность не миновала", - информируют в Воздушных силах. В то же время граждан просят предшествовать в укрытиях.

Как отмечает глава Львовской ОВА, в области "было очень громко". Чиновник пообещал раскрыть детали позже, вместе с тем призвал львовян оставаться в безопасном месте, так как "опасность новых ракетных ударов".

Повторные взрывы

Позже во Львове снова прозвучали взрывы. Это подтвердил также мер Садовой.

"Во Львове слышны взрывы Всем оставаться в укрытиях!" - написал он.

Ночная атака 6 июля

Этой ночью в Украине была объявлена масштабная воздушная тревога - в ВС ВСУ предупреждали об угрозе нанесения противником ударов с помощью дронов и ракет.

Также стало известно о работе противовоздушной обороны. В ряде областей сообщали о звуках взрывов.

Все подробности о нынешней ночной вражеской воздушной атаки - читайте в материале РБК-Украина.