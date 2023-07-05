В Днепре прогремел взрыв во время воздушной тревоги
В Днепре сегодня, 5 июля, вечером местные жители услышали взрыв во время воздушной тревоги.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на "Суспільне".
Официальные источники пока не подтвердили взрыв и не называли каких-либо причин инцидента.
Фото: карта воздушных тревог (скриншот)
При этом в Воздушных силах предупреждали, что в Днепропетровской области существует угроза применения россиянами ударных дронов.
Жителям города необходимо оставаться в укрытиях, поскольку в регионе все еще действует воздушная тревога.
Обстрелы Днепра
Напомним, российские оккупанты уже неоднократно атаковали Днепр при помощи своих ракет и ударных дронов.
Одна из последних таких атак - ракетный удар 26 мая. Тогда от обстрела оккупантов были повреждены медучреждение, ветеринарная клиника и многоэтажки.
В результате удара россиян десятки мирных жителей пострадали, также были и погибшие.
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