В Днепре прогремел взрыв во время воздушной тревоги

В Днепре сегодня, 5 июля, вечером местные жители услышали взрыв во время воздушной тревоги.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на " Суспільне ".

Официальные источники пока не подтвердили взрыв и не называли каких-либо причин инцидента.

Фото: карта воздушных тревог (скриншот)

При этом в Воздушных силах предупреждали, что в Днепропетровской области существует угроза применения россиянами ударных дронов.

Жителям города необходимо оставаться в укрытиях, поскольку в регионе все еще действует воздушная тревога.

Обстрелы Днепра

Напомним, российские оккупанты уже неоднократно атаковали Днепр при помощи своих ракет и ударных дронов.

Одна из последних таких атак - ракетный удар 26 мая. Тогда от обстрела оккупантов были повреждены медучреждение, ветеринарная клиника и многоэтажки.

В результате удара россиян десятки мирных жителей пострадали, также были и погибшие.