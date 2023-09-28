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Есть попадания. В ОВА рассказали о последствиях атаки дронов на Кировоградскую область

Украина, Четверг 28 сентября 2023 09:06
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Есть попадания. В ОВА рассказали о последствиях атаки дронов на Кировоградскую область Фото: РФ атаковала шахедами Кировоградскую область 28 сентября, есть попадания (defence-ua com)
Автор: Наталия Гурковская

Российские войска во время массированной атаки по Украине дронами-камикадзе, атаковали и Кировоградскую область. Есть попадания.

Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на Telegram-канал главы Кировоградской ОВА Андрея Райковича.

"Пережили очень сложную ночь. Вражеская дроновая атака не обошла Кировоградщину. Часть "шахедов" над областью уничтожена. Однако есть и попадания", - рассказал он.

Как отметил глава ОВА, предварительно обошлось без погибших, травмированных и повреждения гражданской инфраструктуры.

"На месте происшествия - все соответствующие службы", - добавил Райкович.

Обстрел Украины 28 сентября

В ночь на 28 сентября россияне снова устроили воздушную атаку на территорию Украины. Воздушные силы сообщали о применении россиянами ракет и ударных БПЛА типа "Shahed". Тревога охватила центр и юг Украины. В частности, в Черкасской области гремели взрывы, работала ПВО. Россия запустила по Украине 44 дрона-камикадзе, 34 из которых удалось сбить.

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