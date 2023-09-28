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В Черкасской области взрывы: работает ПВО

Четверг 28 сентября 2023 02:48
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В Черкасской области взрывы: работает ПВО Фото: в Черкасской области работает ПВО (GettyImages)
Автор: Антон Малиновский

В ночь на 28 сентября в Черкасской области прогремели взрывы, там работают силы противовоздушной обороны.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на начальника Черкасской ОВО Игоря Табурца.

Отметим, что с 2:10 в области объявлена воздушная тревога. Табурец заявил о повышенной опасности для региона.

"Угроза применения врагом ударных БПЛА. В области работает ПВО", - сказал он.

Ночная атака 28 сентября

В ночь на 28 сентября россияне снова устроили воздушную атаку на территорию Украины. Воздушные силы сообщали о применении россиянами ракет и ударных БПЛА типа "Shahed".

На момент публикации тревога объявлена в Сумской, Полтавской, Черкасской, Кировоградской, Винницкой, Николаевской, Одесской и Херсонской областях.

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