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Угроза новой войны. Иран обещает "наказать сионистский режим"

Суббота 06 апреля 2024 00:45
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Угроза новой войны. Иран обещает "наказать сионистский режим" Иллюстративное фото (getty images)
Автор: Вадим Ребрина

Командующий иранским Корпусом стражей исламской революции заявил в пятницу, что "наши храбрые мужчины накажут сионистский режим", усиливая угрозы против Израиля из-за авиаудара, в результате которого погибли семь членов группировки, включая двух иранских генералов.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на AP.

Удар, который многие приписывают Израилю, в том числе Иран, уничтожил консульский отдел посольства Ирана в Сирии.

Атака на иранское дипломатическое учреждение стала значительной эскалацией продолжительной теневой войны. Израиль готовится к ответу Ирана.

Угроза войны между Ираном и Израилем

В понедельник, 1 апреля, по столице Сирии Дамаску был нанесен ракетный удар. В результате атаки полностью разрушено здание консульства Ирана. Погибли 13 человек, одним из которых оказался старший командир Корпуса стражей исламской революции Мохаммад Реза Захеди.

Иран официально обвинил в нападении Израиль и пообещал "жесткий" ответ. В Израиле произошедшее не комментировали.

ЦРУ предупредило, что в течение 48 часов Иран может начать военную операцию против Израиля.

Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху заявил, что его страна сможет себя защитить и будет действовать согласно простому принципу: нападающий на Израиль или планирующий напасть пострадает сам.

Со вчерашнего дня на территории Израиля блокируют GPS, чтобы нарушить возможную работу ракет и беспилотников. Также армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) объявила о прекращении всех отпусков для служащих в боевых частях солдат.

Подробнее о ситуации – в материале РБК-Украина.

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