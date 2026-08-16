Румыния сбила дрон РФ над своей территорией
Испанский истребитель F-18, выполнявший миссию НАТО по патрулированию воздушного пространства, сбил беспилотник, незаконно вошедший в воздушное пространство Румынии. Это далеко не первый беспилотник, обнаруженный румынской стороной в этом году.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на CNN.
Министерство обороны Румынии сообщило, что инцидент произошел во время патрулирования, выполняемого испанским истребителем F-18 в рамках миссии НАТО. Румынское ведомство официально не уточнило происхождение беспилотника.
По данным министерства, радары обнаружили его вхождение в воздушное пространство Румынии со стороны соседней Молдовы. Это произошло примерно в 24 км к северу от города Галац на юго-востоке страны.
Истребитель получил разрешение на поражение
После обнаружения беспилотника истребитель F-18 установил с ним радиолокационный контакт. Затем по приказу беспилотник был сбит в 05:01 утра по местному времени.
Румынская сторона отметила, что обломки, вероятно, упали в безлюдной местности между двумя деревнями.
Четвертый сбитый дрон через год
Это уже четвертый беспилотный летательный аппарат, который Румыния сбила с начала 2026 года. Страна неоднократно фиксировала нарушение своего воздушного пространства беспилотниками за последние четыре года на фоне полномасштабного вторжения России в Украину, отмечает CNN.
Контекст события
Буквально накануне в румынской пограничной деревне Плауру обнаружили фрагменты еще одного беспилотника. Населенный пункт расположен совсем рядом с границей с Украиной.
РБК-Украина также сообщало, что в течение трех дней Румыния сбила три российских беспилотника. На уничтожение дронов Бухарест потратил около 1,5 млн. евро.