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Румыния сбила дрон РФ над своей территорией

07:51 16.08.2026 Вс
2 мин
Какой по счету дрон окупантов залетел на территорию Румынии?
aimg Филипп Бойко
Румыния сбила дрон РФ над своей территорией Фото: истребитель F-18 (Викимедия)
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Испанский истребитель F-18, выполнявший миссию НАТО по патрулированию воздушного пространства, сбил беспилотник, незаконно вошедший в воздушное пространство Румынии. Это далеко не первый беспилотник, обнаруженный румынской стороной в этом году.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на CNN.

Министерство обороны Румынии сообщило, что инцидент произошел во время патрулирования, выполняемого испанским истребителем F-18 в рамках миссии НАТО. Румынское ведомство официально не уточнило происхождение беспилотника.

По данным министерства, радары обнаружили его вхождение в воздушное пространство Румынии со стороны соседней Молдовы. Это произошло примерно в 24 км к северу от города Галац на юго-востоке страны.

Истребитель получил разрешение на поражение

После обнаружения беспилотника истребитель F-18 установил с ним радиолокационный контакт. Затем по приказу беспилотник был сбит в 05:01 утра по местному времени.

Румынская сторона отметила, что обломки, вероятно, упали в безлюдной местности между двумя деревнями.

Четвертый сбитый дрон через год

Это уже четвертый беспилотный летательный аппарат, который Румыния сбила с начала 2026 года. Страна неоднократно фиксировала нарушение своего воздушного пространства беспилотниками за последние четыре года на фоне полномасштабного вторжения России в Украину, отмечает CNN.

Контекст события

Буквально накануне в румынской пограничной деревне Плауру обнаружили фрагменты еще одного беспилотника. Населенный пункт расположен совсем рядом с границей с Украиной.

РБК-Украина также сообщало, что в течение трех дней Румыния сбила три российских беспилотника. На уничтожение дронов Бухарест потратил около 1,5 млн. евро.

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