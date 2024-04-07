Угроза нападения Ирана на Израиль: Тегеран просит США не вмешиваться

Иран обратился к Соединенным Штатам с просьбой "отойти в сторону", поскольку страна готовит вооруженный ответ на атаку Израиля на иранское консульство в Сирии.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Bloomberg.
Заместитель главы администрации президента Ирана по политическим вопросам Мохаммад Джамшиди в письменном послании к Вашингтону "предупредил США, чтобы они не попали в ловушку Нетаньяху", имея в виду премьер-министра Израиля Беньямина Нетаньяху.
"США должны отойти в сторону, чтобы их не ударили. В ответ США попросили Иран не наносить удары по американским целям", - сказал Джамшиди.
В США официально не комментировали вероятное послание Ирана.
Белый дом сделал нетрадиционный шаг и напрямую сообщил Ирану, что США не были проинформированы об авиаударе Израиля по консульству Ирана в Дамаске 1 апреля. Таким образом Вашингтон пытался не допустить атак иранцев на собственные силы и базы на Ближнем Востоке.
Иран сообщил, что "даст "пощечину" Израилю, своему заклятому врагу". Однако непонятно, когда это произойдет и попытается ли Иран атаковать Израиль непосредственно либо через одну из своих марионеточных групп, таких как "Хезболла", которая базируется в Ливане.
Тем временем главная марионетка Ирана на Ближнем Востоке - исламистская группировка "Хезболла", - предупредила Тель-Авив, что готова к войне. Лидер группировки Хасан Насралла в пятницу, 5 апреля, заявил, что ответ со стороны Ирана, несомненно, будет. Однако, по его словам, его группировка не будет "вмешиваться в такие решения".
"И после этого, как поведет себя Израиль, регион вступит в новую фазу", - сказал лидер группировки в телевизионном выступлении.
Насралла, который скрывается, подчеркнул скоординированную работу так называемых "иранских групп сопротивления" в регионе. И добавил, что "Хезболла" "полностью подготовлена и готова" к любой войне с Израилем.
В понедельник, 1 апреля, по столице Сирии Дамаску был нанесен ракетный удар. В результате атаки было полностью разрушено здание консульства Ирана. Погибли по меньшей мере семь иранцев, в том числе два генерала. Одним из погибших военных оказался старший командир Корпуса стражей исламской революции Мохаммад Реза Захеди.
Хотя Израиль неоднократно наносил удары по связанным с Ираном объектам в Сирии в течение последних нескольких месяцев, это был первый случай, когда ЦАХАЛ нанес удар по иранскому дипломатическому зданию.
Иран официально обвинил в нападении Израиль и пообещал "жесткий" ответ. В Израиле событие не комментировали.
4 апреля ЦРУ предупредило, что в течение 48 часов Иран может начать военную операцию против Израиля.
Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху заявил, что его страна сможет себя защитить и будет действовать согласно принципу: "Тот, кто нападает на Израиль или планирует напасть, пострадает сам".
Армия Израиля находится в состоянии боевой готовности, отменив отпуска для военнослужащих, вызвав резервы и усилив противовоздушную оборону. В четверг военные зашифровали навигационные сигналы над Тель-Авивом, чтобы помешать беспилотникам с GPS-навигацией или ракетам, которые могут быть выпущены по стране.
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