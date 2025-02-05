Угроза депортации. 11 причин, по которым украинцев могут выгнать из Польши

Что может стать основанием для депортации

К основным причинам депортации украинцев из Польши относятся:

нарушение условий визы или вида на жительство, в том числе превышение срока пребывания в стране;

работа без соответствующего разрешения или на основе визы, которая не предусматривает трудоустройства;

ведение незаконного бизнеса или другая преступная деятельность;

привлечение к уголовной ответственности (в случае, если украинец отбывал наказание в польской тюрьме, после освобождения его депортируют);

использование поддельных документов для трудоустройства или вида на жительство, для получения социальной помощи и т.д;

выявление факта незаконного въезда в страну;

уклонение от уплаты налогов (в определенных случаях нарушителям может грозить даже тюрьма);

если иностранец не имеет денег, необходимых для покрытия расходов на пребывание в Польше;

данные человека внесены в реестр иностранцев, пребывание которых на территории Польши является нежелательным;

иностранец находится за пределами пограничной зоны, в которой он может находиться на основании разрешения на местное приграничное движение;

цель и условия пребывания иностранца не соответствуют заявленным (например, человек приехал за студенческой визой, но пошел работать, а не учиться) или было вынесено решение об отказе в предоставлении статуса беженца или дополнительной защиты.

Отметим, что перед вынесением решения о депортации иностранца всегда должна происходить проверка индивидуальной ситуации человека.

Срок депортации зависит от вида нарушения. Если у украинца проблемы с документами, нет финансов для проживания или же он превысил срок пребывания в стране, тогда назначают от 6 месяцев до 3 лет.

В случае незаконной деятельности дают от 1 до 3 лет. Если иностранец входит в список SIS (лица, представляющие опасность), тогда срок депортации составит от 3 до 5 лет.

Как происходит депортация

В случае принятия решения о депортации иностранец должен покинуть Польшу добровольно в установленный срок. Обычно, это от 15 до 30 дней со дня вручения решения. Причем, вернуться человек должен только в свою родную страну. То есть гражданин Украины не может после решения о депортации выехать из Польши в другие страны ЕС и тому подобное.

В ряде случаев решение об обязательстве вернуться подлежит немедленному исполнению, а именно если:

иностранец не покинул территорию Польши в течение указанного в решении времени;

есть риск побега иностранца;

дальнейшее пребывание иностранца в Польше может представлять угрозу обороне или безопасности страны или охране общественной безопасности и порядка.

Принудительное исполнение постановления о депортации предусматривает сопровождение пограничником иностранца до границы (или аэропорта или морского порта) страны, в которую иностранец должен вернуться.

Финансовые расходы на дорогу могут возлагать на:

нанимателя, который незаконно трудоустроил иностранца;

лицо, которое предоставило иностранцу гостевое Zaproszenia в Польшу и нарушение условий пребывания в стране было осуществлено в период действия Zaproszenia;

учебное заведение, давшее приглашение гражданину, который нарушил закон.

Если упомянутые лица отказываются нести финансовую ответственность, то депортированный человек должен сам оплатить себе дорогу. Важно, что если украинцы не имеют денег на билеты, они могут обратиться за помощью в посольство или консульство Украины.

Польские власти не финансируют возвращение депортированных иностранцев (фото иллюстративное: Getty Images)

Можно ли отменить решение о депортации

Украинцы имеют право подать апелляцию относительно решения о депортации. Это можно сделать в течение двух недель с момента получения повестки. Апелляцию лучше подавать с территории Польши, поскольку из Украины это дольше и сложнее.

Для обжалования иностранцу надо обратиться в Воеводский ужонд, который принял решение о депортации, и заполнить соответствующее заявление. После этого его передают в организацию, которая занимается рассмотрением апелляций.

В большинстве случаев крайний срок депортации продлевают до момента вынесения вердикта. Если решение в пользу иностранца, то он может оставаться в стране, в противном случае обязан уехать.