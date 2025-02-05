Угроза депортации. 11 причин, по которым украинцев могут выгнать из Польши

В Польше проживает более 2,3 миллиона украинцев, в том числе около 985 тысяч беженцев. В ряде случаев их могут депортировать из страны сроком до 5 лет.
РБК-Украина рассказывает, за какие нарушения украинцев могут депортировать из Польши.
К основным причинам депортации украинцев из Польши относятся:
Отметим, что перед вынесением решения о депортации иностранца всегда должна происходить проверка индивидуальной ситуации человека.
Срок депортации зависит от вида нарушения. Если у украинца проблемы с документами, нет финансов для проживания или же он превысил срок пребывания в стране, тогда назначают от 6 месяцев до 3 лет.
В случае незаконной деятельности дают от 1 до 3 лет. Если иностранец входит в список SIS (лица, представляющие опасность), тогда срок депортации составит от 3 до 5 лет.
В случае принятия решения о депортации иностранец должен покинуть Польшу добровольно в установленный срок. Обычно, это от 15 до 30 дней со дня вручения решения. Причем, вернуться человек должен только в свою родную страну. То есть гражданин Украины не может после решения о депортации выехать из Польши в другие страны ЕС и тому подобное.
В ряде случаев решение об обязательстве вернуться подлежит немедленному исполнению, а именно если:
Принудительное исполнение постановления о депортации предусматривает сопровождение пограничником иностранца до границы (или аэропорта или морского порта) страны, в которую иностранец должен вернуться.
Финансовые расходы на дорогу могут возлагать на:
Если упомянутые лица отказываются нести финансовую ответственность, то депортированный человек должен сам оплатить себе дорогу. Важно, что если украинцы не имеют денег на билеты, они могут обратиться за помощью в посольство или консульство Украины.
Украинцы имеют право подать апелляцию относительно решения о депортации. Это можно сделать в течение двух недель с момента получения повестки. Апелляцию лучше подавать с территории Польши, поскольку из Украины это дольше и сложнее.
Для обжалования иностранцу надо обратиться в Воеводский ужонд, который принял решение о депортации, и заполнить соответствующее заявление. После этого его передают в организацию, которая занимается рассмотрением апелляций.
В большинстве случаев крайний срок депортации продлевают до момента вынесения вердикта. Если решение в пользу иностранца, то он может оставаться в стране, в противном случае обязан уехать.
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При подготовке материала использовали: Inpoland.net.pl, Karta-pobytu.pl, Multi-viza.com.ua.
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