Загроза депортації. 11 причин, через які українців можуть вигнати з Польщі

У Польщі проживає понад 2,3 мільйона українців, у тому числі близько 985 тисяч біженців. У низці випадків їх можуть депортувати з країни терміном до 5 років.
РБК-Україна розповідає, за які порушення українців можуть депортувати з Польщі.
До основних причин депортації українців із Польщі належать:
Зазначимо, що перед винесенням рішення щодо депортації іноземця завжди має відбуватися перевірка індивідуальної ситуації людини.
Термін депортації залежить від виду порушення. Якщо в українця проблеми з документами, нема фінансів для проживання або ж він перевищив термін перебування в країні, тоді призначають від 6 місяців до 3 років.
У випадку незаконної діяльності дають від 1 до 3 років. Якщо іноземець входить в список SIS (особи, які становлять небезпеку), тоді термін депортації становитиме від 3 до 5 років.
У разі ухвалення рішення про депортацію іноземець має залишити Польщу добровільно у встановлений термін. Зазвичай, це від 15 до 30 днів з дня вручення рішення. При чому, повернутись людина повинна лише у свою рідну країну. Тобто громадянин України не може після рішення про депортацію виїхати з Польщі в інші країни ЄС тощо.
У низці випадків рішення про зобов’язання повернутися підлягає негайному виконанню, а саме якщо:
Примусове виконання постанови про депортацію передбачає супровід прикордонником іноземця до кордону (або аеропорту чи морського порту) країни, до якої іноземець має повернутися.
Фінансові витрати на дорогу можуть покладати на:
Якщо згадані особи відмовляються нести фінансову відповідальність, то депортована людина має сама оплатити собі дорогу. Важливо, що якщо українці не мають грошей на квитки, вони можуть звернутись за допомогою у посольство чи консульство України.
Українці мають право подати апеляцію щодо рішення про депортацію. Це можна зробити протягом двох тижнів з моменту отримання повістки. Апеляцію краще подавати з території Польщі, оскільки з України це довше та складніше.
Для оскарження іноземцю треба звернутися до Воєводського ужонду, який ухвалив рішення про депортацію, та заповнити відповідну заяву. Після цього її передають в організацію, яка займається розглядом апеляцій.
У більшості випадків крайній термін депортації продовжують до моменту винесення вердикту. Якщо рішення на користь іноземця, то він може залишатись у країні, у протилежному випадку зобов'язаний виїхати.
Раніше ми розповідали про те, за які порушення біженцям можуть скасувати або зменшити виплати у Польщі та інших європейських країнах.
Читайте також про те, яких спеціалістів найбільше шукатимуть на роботу у Польщі цьогоріч і скільки в середньому там заробляють українці.
Під час підготовки матеріалу використали: Inpoland.net.pl, Karta-pobytu.pl, Multi-viza.com.ua.
Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України й читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.