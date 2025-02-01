Выплаты под угрозой. За какие нарушения беженцы рискуют потерять помощь в Европе

Сейчас в Европе находится 5,3 миллиона беженцев из Украины. Большинство из них получают социальные выплаты от правительств стран, которые их приютили.

РБК-Украина рассказывает о том, за какие нарушения украинские беженцы могут потерять выплаты и другую помощь.

Польша

Украинцы, которые имеют статус временной защиты в Польше, могут выезжать из страны на любой срок, но чтобы не потерять статус UKR и, соответственно, выплаты, выезд не может длиться более 30 дней.

Также стоит учесть, что социальные выплаты могут отменить, если человек нарушает закон и его привлекают к уголовной ответственности. А еще в случаях, когда оказывается, что беженец получил статус временной защиты на неправомерной основе - скрыл какие-то факты или предоставил ложные.

Выплаты беженцам также могут отменить, когда меняются условия их предоставления и человек больше не попадает в льготную категорию. Например, сейчас в Польше подняли вопрос, чтобы пересмотреть условия предоставления выплаты для детей "Семья 800+". В дальнейшем помощь предлагают выплачивать только тем беженцам, которые официально трудоустроены в Польше и платят налоги. Сейчас это на стадии обсуждения.

Германия

Германия предоставляет социальную помощь Bürgergeld безработным беженцам, а также детям. Размер выплат колеблется от 357 евро для несовершеннолетних до 563 евро для взрослых.

Данное пособия могут отменить или уменьшить размер выплаты в некоторых случаях, а именно:

проживание не по месту прописки более 21 дня;

отказ от предложенных программой курсов и семинаров, которые соответствуют квалификации человека - в этом случае за первое нарушение уменьшат выплаты на 10%, за второе - на 20%, за третье - на 30%;

увольнение с работы без веских оснований - в этом случае помощь уменьшится на 30% на 3 месяца, аналогичная ситуация, если человек отказался от "разумного" предложения трудоустройства;

сокрытие дохода и имущества - если социальная служба обнаружит, что беженец имеет дополнительный доход, то могут не только отменить выплаты, но и обязать вернуть все выплаченные средства. Такие действия могут расценить как мошенничество и тогда беженцу даже грозит лишение свободы.

Швеция

Беженцы, которые имеют персональные идентификационные номера в Швеции, могут подавать прошение о получении дополнительной жилой площади, если у них подрастает ребенок и имеющееся жилье для семьи уже маловато. Тогда коммуна сама подбирает новое жилье. Если беженцы отказываются от предложенного варианта, тогда в дальнейшем теряют возможность получить жилье от коммуны и им придется его искать и оплачивать самостоятельно.

Если соседи в коммунальном жилье пожалуются, что беженцы нарушают режим тишины или неправильно сортируют мусор, их могут выселить.

Также беженцы в Швеции теряют свой статус, если получают гражданство другой страны или возвращаются на постоянное место жительства в Украину.

Чехия

Ранее в Правительстве Чехии заявляли, что будут отменять выплаты украинским беженцам, если проверки обнаружат, что их нет по зарегистрированному месту проживания. Причиной этого стало заявление министра внутренних дел Чехии Вита Ракушана о том, что некоторые беженцы большую часть времени находятся в Украине, но получают выплаты.

В чешском Правительстве отметили, что не могут беженцам запретить посещать Украину, но при длительном отсутствии в стране такие лица будут терять выплаты, но не сам статус защиты.

По заявлению Министерства внутренних дел Чехии, выезд беженца из страны более чем на 10 дней может повлиять на отдельные льготы:

социальное жилье;

предоставление финансовой помощи;

место в школе для ребенка;

медицинское страхование.

Также иностранцы должны сообщать об изменении фамилии, семейного положения, данных загранпаспорта, изменении адреса и изменении данных в документе, выданном для пребывания на территории Чехии, иначе могут получить штраф.