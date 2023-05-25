Угроза дефолта: агентство Fitch предупредило США о рисках снижения кредитного рейтинга

Агентство кредитных рейтингов разместило кредиты США с самым высоким рейтингом на отрицательный, из-за неопределенности вокруг текущих дебатов относительно верхнего предела госдолга и возможности первого в истории страны дефолта.

"Отрицательный показатель Rating Watch отражает усиление политической ангажированности, препятствующей достижению решения по повышению или приостановке лимита долга, несмотря на быстрое приближение даты x (когда Казначейство США исчерпывает свою наличную позицию и способность принимать чрезвычайные меры без появления нового долга)", - говорится в сообщении. сообщении Fitch.

Угроза дефолта в США

Министр финансов Джанет Йеллен заявила, что США могут не в состоянии оплатить свои счета уже 1 июня, страна сталкивается с возможностью беспрецедентного дефолта, который может иметь катастрофические последствия как для Соединенных Штатов, так и для всего мира.