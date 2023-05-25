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Загроза дефолту: агентство Fitch попередило США про ризики зниження кредитного рейтингу

Фото: агентство Fitch понизило кредитний рейтинг США (GettyImages)
Автор: Максим Шушко

Через загрозу дефолту в США, яка виникла через не підвищення ліміту держборгу міжнародне агентство Fitch попередило про ризики зниження кредитного рейтингу країни до негативного.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Fitch Ratings.

Агентство кредитних рейтингів розмістило кредити США з найвищим рейтингом на негативний, через невизначеність навколо поточних дебатів щодо верхньої межі держборгу та можливості першого в історії країни дефолту.

"Негативний показник Rating Watch відображає посилення політичної ангажованості, яка перешкоджає досягненню рішення щодо підвищення або призупинення ліміту боргу, незважаючи на швидке наближення дати x (коли Казначейство США вичерпує свою готівкову позицію та здатність вживати надзвичайних заходів без появи нового боргу)", - йдеться у повідомленні Fitch.

Загроза дефолту у США

Міністр фінансів Джанет Йеллен заявила, що США можуть бути не в змозі оплатити свої рахунки вже 1 червня, країна стикається з можливістю безпрецедентного дефолту, який може мати катастрофічні наслідки як для Сполучених Штатів, так і для всього світу.

23 травня Байден оцінив переговори зі спікером палати представників Кевіном Маккарті щодо підвищення ліміту держборгу США, як "оптимістичні". Ранше президент Сполучених Штатів скоротив програму своїх закордонних поїздок через переговори по ліміту державного боргу.

Також, у Білому домі заявили, що навіть у разі дефолту матимуть можливість надавати Україні військову допомогу до кінця фінансового року за рахунок виділених Конгресом коштів.

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