Загроза дефолту: агентство Fitch попередило США про ризики зниження кредитного рейтингу

Агентство кредитних рейтингів розмістило кредити США з найвищим рейтингом на негативний, через невизначеність навколо поточних дебатів щодо верхньої межі держборгу та можливості першого в історії країни дефолту.

"Негативний показник Rating Watch відображає посилення політичної ангажованості, яка перешкоджає досягненню рішення щодо підвищення або призупинення ліміту боргу, незважаючи на швидке наближення дати x (коли Казначейство США вичерпує свою готівкову позицію та здатність вживати надзвичайних заходів без появи нового боргу)", - йдеться у повідомленні Fitch.

Загроза дефолту у США

Міністр фінансів Джанет Йеллен заявила, що США можуть бути не в змозі оплатити свої рахунки вже 1 червня, країна стикається з можливістю безпрецедентного дефолту, який може мати катастрофічні наслідки як для Сполучених Штатів, так і для всього світу.