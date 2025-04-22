Как пишет издание, среди фирм, к которым обратилась немецкая армия, были оборонные гигант Rheinmetall, группа авиакомпаний Lufthansa и государственный железнодорожный оператор Deutsche Bahn.

Эти компании должны помочь в перемещении солдат, боеприпасов и военного оборудования в случае нападения на территорию НАТО со стороны России. Также источники издания сообщают, что ведутся дискуссии относительно того, может ли летная школа авиакомпании Lufthansa взять на себя базовую подготовку пилотов истребителей.

Газета также отмечает, что в кризисных регионах армия в значительной степени полагается на коммерческие транспортные услуги.

Путин готовится к войне с НАТО

Напомним, в недавно Бундесвер сообщил о том, что власти России готовятся к масштабной войне против НАТО. Вероятно, российский диктатор Владимир Путин хочет использовать силу для достижения своих целей.

При этом президент Литвы Гитанас Науседа заявил, что Россия может осуществить новое нападение через уже несколько лет. Он считает, что у Литвы есть четыре-пять лет для подготовки.