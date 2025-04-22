Загроза з боку Росії: Бундесвер знайшов спосіб підтримати свою армію у разі агресії

Як пише видання, серед фірм, до яких звернулась німецька армія, були оборонні гігант Rheinmetall, група авіакомпаній Lufthansa та державний залізничний оператор Deutsche Bahn.

Ці компанії мають допомогти у переміщенні солдатів, боєприпасів та військового обладнання в разі нападу на територію НАТО з боку Росії. Також джерела видання повідомляють, що ведуться дискусії щодо того, чи може льотна школа авіакомпанії Lufthansa взяти на себе базову підготовку пілотів винищувачів.

Газета також зазначає, що у кризових регіонах армія значною мірою покладається на комерційні транспортні послуги.

Путін готується до війни з НАТО

Нагадаємо, у нещодавно Бундесвер повідомив про те, що влада Росії готується до масштабної війни проти НАТО. Ймовірно, російський диктатор Володимир Путін хоче використовувати силу для досягнення своїх цілей.

При цьому президент Литви Гітанас Науседа заявив, що Росія може здійснити новий напад через вже кілька років. Він вважає, що у Литви є чотири-п'ять років для підготовки.