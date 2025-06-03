Угроза баллистики. В Украине третий раз за сутки масштабная воздушная тревога

Атака на Украину

Напомним, сегодня мы писали, что мэр города Игорь Терехов сообщал, на выезде из Харькова зафиксирован прилет вражеского FPV-дрона.

По состоянию на данный момент сообщений о пострадавших не поступало. На месте работают соответствующие службы, детали уточняются.

Также, ночью враг нанес удары дронами по территории почтового терминала в пригороде Харькова. Там произошел масштабный пожар - горели два складских здания и контейнеры на общей площади 3000 кв. м.

Кроме того, из-за ночной дроновую атаку в Чернигове повреждены частные дома и есть жертва. В Одессе повреждены многоэтажки, а в пригороде Харькова - почтовый терминал.

Войска РФ 3 июня осуществили удар по центру Сум. В результате атаки погибли три человека, еще около 25 получили ранения, среди них четверо детей и подросток 17 лет.

Обстрел произошел около 9 утра, когда по городу попали из РСЗО дальнего действия. Повреждены жилые дома, медицинское учреждение и несколько автомобилей, которые двигались по дороге.

Подробнее об обстреле Сум в материале РБК-Украина.

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