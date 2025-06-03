Враг атаковал Харьков FPV-дроном, есть "прилет" на выезде из города: что известно

На выезде из Харькова зафиксирован прилет вражеского FPV-дрона. Сообщений о пострадавших пока нет.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на мэра Харькова Игоря Терехова .

По состоянию на данный момент сообщений о пострадавших не поступало. На месте работают соответствующие службы, детали уточняются.

"Предварительно - прилет вражеского FPV-дрона на выезде из Харькова, на границе города и области", - отметил Терехов.

По его словам, это произошло сегодня во вторник, 3 июня.

На выезде из Харькова, вблизи границы города и области, зафиксировано попадание вражеского FPV-дрона.

Атака на Харьков

Напомним, что Харьков и область регулярно подвергаются атакам со стороны РФ, в частности дронами-камикадзе и управляемыми авиабомбами.

Вчера по данным ГСЧС, ночью враг нанес удары дронами по территории почтового терминала в пригороде Харькова. Там произошел масштабный пожар - горели два складских здания и контейнеры на общей площади 3000 кв. м.

Также известно, что один человек погиб, еще один ранен в результате дроновой атаки РФ на гражданское предприятие в Балаклее в Харьковской области.

Водочас, в феврале в Харькове также были взрывы из-за попадания БПЛА противника в двух районах города.

Местные власти рассказали, что произошли пожары на местах "прилетов" вражеских беспилотников в Салтовском и Основянском районах Харькова, и были повреждены админздания. Среди объектов, получивших повреждения, также указывалась и АЗС. Также стало известно об одном пострадавшем.

Кроме того, российская армия 3 июня осуществила удар по центру Сум. В результате атаки погибли три человека, еще около 25 получили ранения, среди них четверо детей и подросток 17 лет.

Обстрел произошел около 9 утра, когда по городу попали из РСЗО дальнего действия. Повреждены жилые дома, медицинское учреждение и несколько автомобилей, которые двигались по дороге.

Ситуация остается напряженной, продолжаются работы по помощи пострадавшим и установления полного масштаба разрушений.

Подробнее об обстреле Сум в материале РБК-Украина.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.