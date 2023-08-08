Угроза баллистики. В ряде областей Украины объявили воздушную тревогу

Сигналы об угрозе воздушных атак зазвучали около половины первого ночи в восточных и части южных и северных регионов.

"Внимание! Угроза применения баллистического вооружения в областях, где объявлена тревога!" - говорится в объявлении военных.

Также граждан призывают не игнорировать сигналы воздушной тревоги, и находиться в укрытиях.

Карта воздушных тревог в Украине ночью 8 августа

Расширение тревог

Позже сигналы о воздушной тревоге также зазвучали в некоторых центральных областях. В частности в Кировоградской и Черкасской.

Отмена тревог

Около 01:20 в большинстве областей уже отменили воздушную тревогу. В то же время, на Днепропетровщине угроза вражеских ракетных обстрелов остается.

Ракетные удары РФ по Украине

Российские оккупанты не прекращают ракетный террор, нанося удары по городам Украины.

Так, например, в понедельник, 7 августа, войска РФ нанесли ракетные удары по Покровску по жилым многоэтажкам. В результате вражеских атак по состоянию на 00.30 вторника известно о 7 погибших и 57 раненых.

Вечером 5 августа россияне массово запустили ракеты по территории Украины. Сначала была информация о "Калибрах" с юга, которые двигались в сторону Киева, а затем повернули в направлении Хмельницкого. А затем в Воздушных силах сообщили о пусках "Кинжалов" из Тамбова и "скоростной ракете" с севера. Тогда же стало известно и о ракете из Беларуси.

Во время воздушной тревоги взрывы прогремели в Запорожье, Хмельницкой и Житомирской областях. В Запорожье оккупанты обстреляли окрестности, а о ситуации в других двух областях пока информации нет.