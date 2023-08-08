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Загроза балістики. В низці областей України оголосили повітряну тривогу

Фото: повітряна тривога оголошена в деяких областях України (Getty Images)
Автор: Володимир Костирін

Повітряна тривога була оголошена в деяких областях України у ніч проти вівторка, 8 серпня. Є загроза застосування ворогом балістичних ракет для завдання ударів.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram командування Повітряних сил ЗСУ.

Сигнали про загрозу повітряних атак зазвучали близько половини першої ночі у східних та частини південних і північних регіонів.

"Увага! Загроза застосування балістичного озброєння в областях, де оголошена тривога" - йдеться в оголошенні військових.

Також громадян закликають не ігнорувати сигнали повітряної тривоги та перебувати в укриттях.

Карта повітряних тривог в Україні вночі 8 серпня

Розширення тривог

Пізніше сигнали про повітряну тривогу також залунали у деяких центральних областях. Зокрема у Кіровоградській та Черкаській.

Ракетні удари РФ по Україні

Російські окупанти не припиняють ракетного терору, завдаючи ударів по містах України.

Так, наприклад, у понеділок, 7 серпня, війська РФ завдали ракетних ударів по Покровську по житлових багатоповерхівках. В результаті ворожих атак станом на 00.30 вівторка відомо про 7 загиблих та 57 поранених.

Увечері 5 серпня росіяни масово запустили ракети по Україні. Спочатку була інформація про "Калібри" з півдня, які рухалися у бік Києва, а потім повернули у напрямку Хмельницького. А потім у Повітряних силах повідомили про пуски "Кинджалів" з Тамбова та "швидкісну ракету" з півночі. Тоді ж стало відомо і про ракету з Білорусі.

Під час повітряної тривоги вибухи пролунали у Запоріжжі, Хмельницькій та Житомирській областях. У Запоріжжі окупанти обстріляли околиці, а про ситуацію в інших двох областях поки що інформації немає.

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