Под ударом многоэтажки, кафе и магазины. Что известно о ракетной атаке на Покровск

В Покровске из-за ракетного удара российских оккупантов сегодня, 7 августа, погибли мирные жители. Также известно о раненых.

Все детали очередной атаки врага - в материале РБК-Украина .

Двое мирных жителей погибли

"По состоянию на данный момент известно о двух погибших - женщине и мужчине. Четырех раненых забрала скорая. Спасатели и медики работают", - написал руководитель Офиса президента Андрей Ермак.

При этом он отметил, что российских террористов нужно остановить и силой лишить возможностей воевать и убивать гражданских.

В свою очередь глава Донецкой ОВА Павел Кириленко рассказал, что, по предварительным данным, в результате вражеской атаки на Покровск известно о 7 раненых.

Поврежденные здания

В результате атаки повреждены девятиэтажка и пятиэтажка, жилые дома в частном секторе, отель, магазины, административные здания, подчеркнул глава ОВА.

Фото: последствия ракетного удара россиян (t.me/pavlokyrylenko_donoda)

Рекомендации местных властей

В Покровской городской военной администрации призвали жителей сохранять спокойствие и находиться в укрытиях во время тревоги.

Там подчеркнули, что жителям нужно находится подальше от места удара россиян, поскольку, помимо возможного повторного обстрела, там может обвалиться здание.

"Следуйте инструкциям спасателей и следите за новостями", - добавляют в ведомстве.

Число жертв увеличилось

Министр внутренних дел Украины Игорь Клименко написал, что в результате атаки оккупантов погибли пять человек, а еще 18 - получили ранения.

"По состоянию на 21:20 в результате первого прилета погибли 4 и пострадали 3 гражданских лица. Во время повторного обстрела погиб заместитель начальника Главного управления ГСЧС в Донецкой области", - уточнил министр.

По его словам, из-за удара РФ пострадали четверо спасателей, восемь полицейских и трое гражданских.

Поисково-спасательные работы продолжаются, добавил Клименко.

Обстрел Покровска

Напомним, сегодня, 7 августа, президент Украины Владимир Зеленский рассказал, что оккупанты нанесли два ракетных удара по Покровску.

Глава государства пообещал, что наша страна ответит на такие теракты россиян.