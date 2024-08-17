В Кривом Роге прогремели взрывы

Взрывы в городе Кривой Рог Днепропетровской области прогремели в субботу, 17 августа. В регионе объявлена воздушная тревога.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на местные Telegram-каналы.

Карта воздушных тревог по состоянию на 12:40

Воздушная тревога в Днепропетровской области была объявлена в 12:29. Также "покраснели" Полтавская, Харьковская, Запорожская и Донецкая области. Воздушные силы ВСУ предупреждали об угрозе применения баллистики с востока.

Как отмечают местные жители, в городе было слышно несколько взрывов.

Ночная атака России

Ночью 17 августа российские захватчики выпустили по Украине 14 "Шахедов" из разных направлений. Силы ПВО уничтожили все российские дроны. ПВО работала в Николаевской, Черкасской, Полтавской, Днепропетровской, Запорожской и Киевской областях.

Кроме того, под утро россияне нанесли удар крылатой ракетой "Искандер-К" по городу Сумы. Там вспыхнул пожар, загорелись автомобили, припаркованные вблизи многоэтажки.

Пожар в Сумах уже потушили. Взрывная волна выбила окна и повредила фасады соседних домов. В результате атаки два человека пострадали.

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