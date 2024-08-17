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РФ выпустила по Украине более десятка дронов и ракету "Искандер": результаты работы ПВО

Украина , Суббота 17 августа 2024 08:49
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РФ выпустила по Украине более десятка дронов и ракету "Искандер": результаты работы ПВО Фото: силы ПВО уничтожили все вражеские беспилотники ночью (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Наталья Юрченко

Российские войска в ночь на 17 августа атаковали Украину дронами-камикадзе и нанесли ракетный удар. Противовоздушная оборона уничтожила все вражеские беспилотники.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на командующего Воздушными силами ВСУ Николая Олещука в Telegram.

Этой ночью российские оккупанты нанесли удар крылатой ракетой "Искандер-К" по городу Сумы. Пуск был из Воронежской области РФ.

Также захватчики выпустили по Украине 14 ударных дронов типа "Шахед" из районов Приморско-Ахтарска, Ейска, Курска в России.

Силы противовоздушной обороны уничтожили все 14 "Шахедов". ПВО работала в Николаевской, Черкасской, Полтавской, Днепропетровской, Запорожской и Киевской областях.

Атаку отбивали мобильные огневые группы, авиация, зенитные ракетные войска и средства РЭБ Воздушных сил ВСУ.

Что еще известно об атаке врага

О пусках и движении российских дронов-камикадзе стало известно еще с вечера 16 августа. Воздушные силы сообщали о движении "Шахедов" в Киевской, Черниговской, Сумской, Харьковской, Полтавской, Днепропетровской, Херсонской, Николаевской, Черкасской и Донецкой областях.

Дроны сбивали ночью и утром. Так, в Киеве утром прогремели взрывы, в сети сообщали, что работает ПВО.

Кроме того, оккупанты нанесли удар по городу Сумы. В результате атаки вспыхнули пожары, были повреждены дома и автомобили. Известно о попадании по коммунальному предприятию "Паркинг".

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