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В Черкассах раздался взрыв после сигнала воздушной тревоги

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Черкассы, Пятница 30 декабря 2022 02:01
В Черкассах раздался взрыв после сигнала воздушной тревоги Фото: табличка с указанием места бомбоубежища (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Владимир Костырин

В Черкассах в ночь на 30 декабря после сигналом воздушной тревоги послышался звук взрыва.

Об этом сообщает РБК-Украина, ссылаясь на "Суспільне Черкаси".

Воздушную тревогу объявили около часа ночи. Через некоторое время раздался звук взрыва.

Пока официальных комментариев нет. Информация уточняется.

Жителей и гостей Черкасс призывают оставаться в укрытиях и соблюдать правило "двух стен", так как воздушная тревога продолжается.

Напомним, что 29 декабря после утренней очередной российской массированной ракетной и дроновой атакой по Украине вражеские воздушные удары не прекратились и вечером. Ближе к полуночи сообщалось о взрывах в Запорожье и сбитых БПЛА "Shahed", а также о работе ПВО над Никополем. Позже стало известно, что ВСУ ночью сбили в небе над Днепропетровской и Запорожской областями еще 10 вражеских ударных дронов.

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Черкассы Взрыв воздушная тревога
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