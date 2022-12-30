В Черкассах раздался взрыв после сигнала воздушной тревоги

В Черкассах в ночь на 30 декабря после сигналом воздушной тревоги послышался звук взрыва.

Об этом сообщает РБК-Украина , ссылаясь на " Суспільне Черкаси ".

Жителей и гостей Черкасс призывают оставаться в укрытиях и соблюдать правило "двух стен", так как воздушная тревога продолжается.

Пока официальных комментариев нет. Информация уточняется.

Воздушную тревогу объявили около часа ночи. Через некоторое время раздался звук взрыва.

Напомним, что 29 декабря после утренней очередной российской массированной ракетной и дроновой атакой по Украине вражеские воздушные удары не прекратились и вечером. Ближе к полуночи сообщалось о взрывах в Запорожье и сбитых БПЛА "Shahed", а также о работе ПВО над Никополем. Позже стало известно, что ВСУ ночью сбили в небе над Днепропетровской и Запорожской областями еще 10 вражеских ударных дронов.

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