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РФ не достигла поставленных целей. "Укрэнерго" рассказало о состоянии энергосистемы после атаки

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Украина, Четверг 29 декабря 2022 18:50
РФ не достигла поставленных целей. "Укрэнерго" рассказало о состоянии энергосистемы после атаки Фото: глава "Укрэнерго" Владимир Кудрицкий (facebook.com vladimir kudrytskyi)
Автор: Карина Левицкая

Сегодня, 29 декабря, россияне совершили 10 массовый ракетный обстрел территории Украины. Однако им не удалось достичь поставленных целей.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление главы "Укрэнерго" Владимира Кудрицкого во время телемарафона.

"Энергосистема в плановом режиме восстанавливается. И точно можно сказать, что врагу не удалось достичь тех целей, которые он перед собой ставил - полностью погасить нашу энергосистему", – заявил Кудрицкий.

Он пояснил, что к настоящему моменту уже значительная часть генерирующих мощностей восстановлена, однако есть значительные повреждения сети и некоторых электростанций, связанных с тем, что это была не одна атака, а серия атак.

"Началось все с дронов-камикадзе, затем ракетная атака, а затем еще одна атака ракетами С-300", - добавил он.

Напомним, сегодня после десятой массированной ракетной атаки российских оккупантов 40% жителей Киева остались без электроэнергии.

РБК-Украина сообщало, что министр энергетики Герман Галущенко назвал, в каких регионах Украины самая сложная ситуация со светом.

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