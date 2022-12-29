РФ не достигла поставленных целей. "Укрэнерго" рассказало о состоянии энергосистемы после атаки
Сегодня, 29 декабря, россияне совершили 10 массовый ракетный обстрел территории Украины. Однако им не удалось достичь поставленных целей.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление главы "Укрэнерго" Владимира Кудрицкого во время телемарафона.
"Энергосистема в плановом режиме восстанавливается. И точно можно сказать, что врагу не удалось достичь тех целей, которые он перед собой ставил - полностью погасить нашу энергосистему", – заявил Кудрицкий.
Он пояснил, что к настоящему моменту уже значительная часть генерирующих мощностей восстановлена, однако есть значительные повреждения сети и некоторых электростанций, связанных с тем, что это была не одна атака, а серия атак.
"Началось все с дронов-камикадзе, затем ракетная атака, а затем еще одна атака ракетами С-300", - добавил он.
Напомним, сегодня после десятой массированной ракетной атаки российских оккупантов 40% жителей Киева остались без электроэнергии.
РБК-Украина сообщало, что министр энергетики Герман Галущенко назвал, в каких регионах Украины самая сложная ситуация со светом.
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