Польща планує масове тестування населення на COVID-19

Фото: тестування на коронавірус (РБК-Україна)

Уряд Польщі розглядає можливість проведення в країні масового тестування на коронавірус. Як приклад в Польщі планують використовувати досвід Словаччини, де провели загальне тестування населення в три етапи.

Про це заявив заступник міністра охорони здоров'я Польщі Вальдемар Фарба, повідомляє Interia.pl.

"Я думаю, що ми будемо слідувати методу, який застосовувався в Словаччині. Там було протестовано 3,8 мільйона словацьких громадян в три етапи", - сказав Фарба.

Він зазначив, що метод, який використовували у Словаччині - хороший. Зараз у Польщі вже працює група експертів, яка розробляє методологію проведення масового тестування.

Як зазначив міністр охорони здоров'я Польщі Адам Недзельський, скринінг-тестування на коронавірус буде проведено серед населення Сілезького, Малопольського та Підкарпатського воєводств на півдні Польщі, де спостерігається високий рівень захворюваності COVID-19. При цьому деталі тестування поки не повідомляються.

Населення Польщі становить понад 37,6 мільйона осіб.

Нагадаємо, у Словаччині масове тестування на коронавірус розпочалося 31 жовтня. На коронавірус перевіряли все населення, старше 10 років. У країні проживає близько 5,5 мільйона громадян.

Раніше в українському уряді заявили, що в Україні не зможуть провести загальне тестування за прикладом Словаччини. Причиною є той факт, що Україна за своїм населенню значно більше Словаччини.