Закордонний паспорт з "Дія" не можна використовувати для виїзду з України

У Державній прикордонній службі України (ДПСУ) відзначають, що закордонний паспорт з державного порталу "Дія" не можна використовувати для виїзду за кордон. У ряді інформаційних ресурсів поширювалася інформація, що електронний закордонний паспорт можна використовувати для виїзду з України.

Про це повідомляє прес-центр ДПСУ.

Як зазначають прикордонники, інформація, що електронний паспорт можна використовувати для виїзду за кордон є недостовірною. При собі потрібно мати фізичний документ.

"ДПСУ звертає вашу увагу, що дана інформація є недостовірною і не може використовуватися громадянами України як одне з правил перетину державного кордону України... На сьогодні громадяни України можуть перетинати державний кордон тільки за наявності необхідних паспортних документів", - йдеться в повідомленні.

Зазначимо, що електронні документи можна використовувати всередині країни.

Так, у квітні влада повідомила, що під час карантину українці можуть пред'являти цифрові паспорти з програми "Дія".

Як повідомляло РБК-Україна, українці, які повернулися в країну з-за кордону, зможуть пройти самоізоляцію замість обсервації з допомогою мобільного додатку "Дія".

Нагадаємо, станом на початок травня додаток "Дія" встановили 3 мільйони користувачів.