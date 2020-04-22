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Українці можуть пред'являти цифрові паспорти під час карантину, - МОЗ

Новини » Коронавірус     22.04.2020 - 19:32
Українці можуть пред'являти цифрові паспорти під час карантину, - МОЗ
Ілюстративне фото (РБК-Україна)

Юридична сила електронної ID-карти визначена Постановою уряду

Під час карантину українці можуть пред'являти цифрові паспорти з програми "Дія". Про це повідомляється в Telegram-каналі Міністерства охорони здоров'я України.

При цьому зазначається, що юридична сила електронних ID-карти і закордонного біометричного паспорта визначена Постановою уряду.

"Після карантину ви зможете користуватися ними в будь-яких життєвих ситуаціях, де потрібно паспорт громадянина України: подорожі літаком або поїздом, поштового зв'язку, посвідчення віку, банківські послуги та ін", - йдеться в повідомленні.

Нагадаємо, 22 квітня у програмі "Дія" стали доступні цифрові документи громадянина України. Так, відсьогодні українські громадяни мають можливість користуватися цифровими ID-біометричним паспортом і закордонним паспортом.

Крім того, Кабмін визнав офіційними документами внутрішній і закордонний паспорти в додатку "Дія". В уряді повідомили, що цифрові документи у програмі "Дія" в межах країни вважаються аналогами паперових паспортів.

Додамо, що незабаром у програмі "Дія" з'явиться електронна прописка.

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