Загранпаспорт из "Дія" нельзя использовать для выезда из Украины, - пограничники

В Государственной пограничной службе Украины (ГПСУ) отмечают, что заграничный паспорт из государственного портала "Дія" нельзя использовать для выезда за границу. В ряде информационных ресурсов распространялась информация, что электронный загранпаспорт можно использовать для выезда из Украины.

Об этом сообщает пресс-центр ГПСУ.

Как отмечают пограничники, информация, что электронный паспорт можно использовать для выезда за границу является недостоверной. При себе нужно иметь физический документ.

"ГПСУ обращает ваше внимание, что данная информация является недостоверной и не может использоваться гражданами Украины как одно из правил пересечения государственной границы Украины... На сегодня граждане Украины могут пересекать государственную границу только при наличии необходимых паспортных документов", - говорится в сообщении.

Отметим, что электронные документы можно использовать внутри страны.

Так, в апреле власти сообщили, что во время карантина украинцы могут предъявлять цифровые паспорта из приложения "Дія".

Как писало РБК-Украина, украинцы, которые вернулись в страну из-за границы, смогут пройти самоизоляцию вместо обсервации с помощью мобильного приложения "Дія".

Напомним, по состоянию на начало мая приложение "Дія" установили 3 миллиона пользователей.