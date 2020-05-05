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Додаток "Дія" вже встановили 3 мільйони українців, - Федоров

Новини » Суспільство     05.05.2020 - 22:04
Додаток "Дія" вже встановили 3 мільйони українців, - Федоров
Фото: портал "Дія" (diia.gov.ua)

Минуло 3 місяці після старту продукту

Міністр цифрової трансформації Михайло Федоров повідомив, що додаток для документів і державних послуг "Дія" вже завантажили 3 мільйони разів. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram-канал Федорова.

При цьому він зазначив, що зі старту продукту минуло рівно три місяці.

"3 000 000 установок додатки Дія. Чисто програми. Не рахуючи авторизованих користувачів порталу і субпродуктів. Минуло рівно 3 місяці після старту продукту", - писав Федоров.

Міністр також додав, що в програмі є низка проблем. Зокрема, вдалося викрити погану якість даних в реєстрах, тому що раніше, за його словами, "на базах заробляли, а тепер ми верифікуємо дані в них".

Також Федоров поінформував, що кожен день зустрічаються випадки, коли у когось "не відображається те, чим він володіє, а якийсь держорган/бізнес не приймає електронний документ".

Нагадаємо, раніше Кабінет міністрів затвердив реалізацію експериментального проекту по реєстрації, перереєстрації безробітних та призначення виплати допомоги по безробіттю в електронній формі. Це можна буде зробити в додатку "Дія".

Також РБК-Україна писало, що під час карантину українці можуть пред'являти цифрові паспорти з додатку "Дія".

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