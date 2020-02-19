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Наступ на Донбасі: у штабі ООС повідомили про стан поранених

Новини » Надзвичайні події     19.02.2020 - 10:42
Наступ на Донбасі: у штабі ООС повідомили про стан поранених
Ілюстративне фото (flickr.com/ministryofdefenceua)

Загрози життю українських воїнів немає

У штабі операції Об'єднаних сил на Донбасі розповіли про стан українських військових, яких було поранено під час вчорашнього наступу на Донбасі. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву відомства в Facebook.

За даними штабу, всім пораненим внаслідок бойових дій було надано першу медичну допомогу на місці події, після чого їх відправили до військового мобільного госпіталю.

"Наразі після медичного дообстеження, вони отримали необхідну хірургічну допомогу і готуються до евакуації в один із військово-медичних клінічних центрів за призначенням", - додали у відомстві.

Зазначається, що загрози життю поранених українських військовослужбовців наразі немає.

Коментар щодо поранених українських захисників. Відео

Коментар щодо вчорашніх поранених українських захисників. Відео

Опубліковано Операція об'єднаних сил / Joint Forces Operation Середа, 19 лютого 2020 р.

Нагадаємо, вранці 18 лютого російсько-окупаційні сили атакували українські позиції поблизу населених пунктів Новотошківське, Оріхове, Кримське та Хутір Вільний на Донбасі. Під вогневим прикриттям противник перейшов до активних наступальних дій і зробив спробу прорватися через лінію розмежування.

Як писало РБК-Україна, в результаті наступу бойовиків один український військовий отримав смертельне поранення. Ще п'ятеро військових постраждали, зокрема двоє отримали контузію.

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