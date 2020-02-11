Загороднюк пояснив, чому Україна пішла на розведення військ на нових ділянках

Фото: Андрій Загороднюк (РБК-Україна)

Наразі вирішується питання наступних ділянок розведення на Донбасі

Міністр оборони України Андрій Загороднюк пояснив, чому Україна погоджується на розведення військ у наступних трьох ділянках на лінії розмежування на Донбасі. Про це він розповів в ефірі "Свободи слова.

За його словами, розведення сил має велике гуманітарне значення.

"Перші три точки розведення, які були, вони були підписані як додаток до протоколів мінських угод і наша країна пішла на це для того, щоб виконати ці угоди, щоб дійти до наступних шляхів можливого мирного врегулювання конфлікту. Крім того, розведення в таких точках, як Золоте та особливо в Станиці Луганській, мали гуманітарний сенс. Там іде активне сполучення. З гуманітарної точки зору це для нас вигідно, як для країни, це стратегічно повністю відповідає нашим завданням", - сказав міністр.

Загороднюк наголосив, що окремі точки розведення військ на Донбасі війну не зупинять, її може зупинити тільки політичне бажання Росії виконати мінські угоди та піти з України.

Також він зазначив, що наразі вирішується питання наступних ділянок розведення і вони будуть озвучені відразу після їх погодження на рівні Тристоронньої контактної групи в Мінську

"Ми погодились під час Паризького саміту в нормандському форматі розглянути ще три точки саме з гуманітарною складовою. Наразі ці точки ще не узгоджені, тому які вони будуть ми ще точно сказати не можемо, але процес цей триває", - заявив Загороднюк.

Нагадаємо, в штабі ООС розповіли про можливі точки розведення сил на Донбасі. Зокрема, українська сторона пропонує розвести райони КПВВ "Гнутове", залізничного моста в Станиці Луганській та Новоселівки Другої, яка знаходиться біля Авдіївки.

До цього міністр оборони України Андрій Загороднюк виступив проти розведення сил по всій лінії розмежування на Донбасі.