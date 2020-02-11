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Загороднюк объяснил, почему Украина пошла на разведение войск на новых участках

Новости » Политика     11.02.2020 - 04:04
Загороднюк объяснил, почему Украина пошла на разведение войск на новых участках
Фото: Андрей Загороднюк (РБК-Украина)

Сейчас решается вопрос следующих участков разведения на Донбассе

Министр обороны Украины Андрей Загороднюк объяснил, почему Украина соглашается на разведение войск в следующих трех участках на линии разграничения на Донбассе. Об этом он рассказал в эфире "Свободы слова.

По его словам, разведение сил имеет большое гуманитарное значение.

"Первые три точки разведения, которые были, они были подписаны как приложение к протоколам минских соглашений и наша страна пошла на это для того, чтобы выполнить эти соглашения, чтобы прийти к следующим путям возможного мирного урегулирования конфликта. Кроме того, разведение в таких точках, как Золотое и особенно в Станице Луганской, имели гуманитарный смысл. Там идет активное сообщение. С гуманитарной точки зрения это для нас выгодно, как для страны, это стратегически полностью соответствует нашим задачам", - сказал министр.

Загороднюк подчеркнул, что отдельные точки разведения войск на Донбассе войну не остановят, ее может остановить только политическое желание России выполнить минские соглашения и уйти из Украины.

Также он отметил, что сейчас решается вопрос следующих участков разведения и они будут озвучены сразу после их согласования на уровне Трехсторонней контактной группы в Минске

"Мы согласились во время Парижского саммита в нормандском формате рассмотреть еще три точки именно с гуманитарной составляющей. Сейчас эти точки еще не согласованы, поэтому какие они будут мы еще точно сказать не можем, но процесс этот продолжается", - заявил Загороднюк.

Напомним, в штабе ООС рассказали о возможных точки разведения сил на Донбассе. В частности, украинская сторона предлагает развести районы КПВВ "Гнутове", железнодорожного моста в Станице Луганской и Новоселовки Второй, которая находится возле Авдеевки.

До этого министр обороны Украины Андрей Загороднюк выступил против разведение сил по всей линии разграничения на Донбассе.

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Новости Украины ДонецкДонбассАндрей ЗагороднюкРазведение сил
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