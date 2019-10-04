Загороднюк обговорив з представниками США розширення військового співробітництва

Фото: Андрій Загороднюк (УНІАН)

Він також підкреслив важливість залучення радників з США для реформування ЗСУ

У п'ятницю, 4 жовтня, міністр оборони України Андрій Загороднюк провів зустріч з представниками Комітету збройних сил Палати представників США, на якій обговорювалися питання розширення військового співробітництва між країнами. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу Міноборони.

Зазначається, що при обговоренні пріоритетних напрямків надання військової допомоги Україні від США, сторони розглянули можливості розширення військово-технічного співробітництва між країнами.

Зокрема, Загороднюк привітав рішення США надати Україні летальну зброю (комплекси Javelin) у рамках програми "Міжнародні військові продажі". Він також підкреслив, що Міноборони готове здійснювати закупівлі військової техніки з США й надалі.

Загороднюк поінформував представників Конгресу про плани боротьби з корупцією у відомстві, зокрема, в сфері закупівель, а також підкреслив важливість залучення радників від США процес реформування Міноборони та Збройних сил України.

Нагадаємо, раніше Держдепартамент США схвалив продаж копмлексов Javelin Україні. Мова йде про 150 ракетах та обладнання до них на суму понад 39 млн доларів.

Також РБК-Україна писало, що Пентагону доручили надати всі документи про військову допомогу Україні для каталогізації та перевірки". Документи також будуть включати всі записи з питання про тимчасову відстрочку допомоги Україні, яку раніше заблокував президент США Дональд Трамп.