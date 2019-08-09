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США готові збільшити постачання "Джавелинов" в Україну

Новини » Політика    09.08.2019 - 14:26
США готові збільшити постачання "Джавелинов" в Україну
Фото: Javelin (flickr.com defenceimages)

Уряди двох країн узгоджують умови продажу

Сполучені Штати Америки готові до додаткових поставок протитанкових ракетних комплексів Javelin для потреб українського війська. Про це повідомив журналістам тимчасовий повірений у справах США в Україні Вільям Тейлор, передає агентство "Інтерфакс-Україна".

Відповідаючи на питання про можливу поставку ПТРК в Україну, Тейлор повідомив, що зараз узгоджуються умови угоди.

"Ми готові продати це озброєння Україні. Два уряди узгоджують умови", - сказав він.

Нагадаємо, раніше тимчасовий повірений у справах США в Україні Вільям Тейлор заявив, що Україна звернулася до США з запитом про продаж більшої кількості протитанкових ракетних комплексів Javelin. За його словами, Україна хотіла б придбати більше Javelin з метою оборони за програмою зовнішніх військових продажів Міністерства оборони США.

Як повідомляло РБК-Україна, 30 квітня 2018 року стало відомо, що США поставили Javelin Україні. Згідно з домовленостями Україна отримала 210 ракет і відповідні переносні пускові комплекси. У ЗСУ заявили, що протитанкові комплекси не будуть використовувати на Донбасі.

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