У РФ назвали можливу причину вибуху на судні в районі Керченської протоки

Фото: місце пожежі (kerch fm 2)

За останніми даними, в результаті пожежі загинули 10 осіб

Моряки на танкері біля Керченської протоки могли порушити техніку безпеки при передачі палива на інше судно, в результаті чого стався вибух. Про це повідомляє РБК-Україна, посилаючись на росЗМІ.

Як повідомлялося, через вибух на судні сталася пожежа. Потім вогонь перекинувся на інше судно. За останніми даними, в результаті пожежі загинуло 10 осіб.

"Основна версія - порушення техніки безпеки", - йдеться в повідомленні.

Зазначимо, що пожежа сталася на бортах судна "Кандий" і "Маестро". На першому - знаходилися 17 людей, з них дев'ять - громадяни Туреччини, вісім - громадяни Індії. На борту другого судна знаходилися 14 осіб, у тому числі сім громадян Туреччини і сім громадян Індії. Повідомляється, що зараз йде рятувальна операція.

Також РБК-Україна опублікувало відео з місця пожежі.

Нагадаємо, також 7 січня в Китаї нафтовий танкер зіткнувся з вантажним судном, після чого загорівся. Зареєстрований в Панамі танкер прямував з Ірану в Південну Корею.

Гасіння танкера була ускладнена погодними умовами в Східно-Китайському морі. Судно перевозило 136 тис. тонн конденсату. Також повідомлялося, що рятувальники продовжують пошуки 31 безвісти зниклого члена екіпажу.