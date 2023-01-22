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ВСУ поразили два района сосредоточения оккупантов и позиции вражеских ЗРК, - Генштаб

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Киев, Воскресенье 22 января 2023 07:09
ВСУ поразили два района сосредоточения оккупантов и позиции вражеских ЗРК, - Генштаб Фото: ВСУ поразили три позиции ЗРК российской армии (Getty Images)
Автор: Константин Широкун

Авиация ВСУ нанесла 14 ударов по районам сосредоточения оккупантов и 3 – по позициям зенитно-ракетных комплексов противника. Подразделения ракетных войск и артиллерии поразили 2 района сосредоточения захватчиков.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Facebook Генерального штаба ВСУ.

Оккупанты вели безуспешные наступательные действия на Авдеевском и Лиманском направлениях. Войска РФ также продолжают попытки наступления на Бахмутском направлении, наращивают интенсивность применения авиации. На других направлениях захватчики вынуждены обороняться.

За минувшие сутки подразделения Сил обороны отразили атаки захватчиков в районах населенных пунктов Новоселовское Луганской области и Терны, Верхнекаменское, Белогоровка, Красная Гора, Бахмут, Первомайское, Марьинка в Донецкой области.

На Волынском, Полесском, Северском и Слобожанском направлениях наступательных группировок противника не обнаружено.

От вражеского минометного и артиллерийского огня пострадали районы населенных пунктов Бруски Черниговской области, Сопич – Сумской, а также Ветеринарное, Стрелка, Пильное, Старица, Волчанск, Новомлынск, Двуречная и Купянск Харьковской области.

  • На Купянском направлении обстрелам подверглись Синьковка, Петропавловка, Табаевка и Крахмальное Харьковской области и Новоселовское и Стельмаховка Луганской области.
  • На Лиманском направлении враг обстрелял Макеевку, Червонопоповку, Кузьмино и Серебрянское лесничество Луганской области.
  • На Бахмутском направлении враг ударил по позициям ВСУ в районах более 15 населенных пунктов. Среди них – Верхнекаменное, Спорное, Белогоровка, Соледар, Бахмут, Клещиевка, Нью-Йорк, Дружба и Железное Донецкой области.
  • На Авдеевском направлении под вражеский огонь попали Авдеевка, Водяное, Первомайское, Невельское, Георгиевка, Красногоровка и Марьинка в Донецкой области.
  • На Новопавловском - обстреляны Богоявленко и Никольское Донецкой области.
  • В Запорожском направлении от артиллерийского огня пострадали районы более 15 населенных пунктов. В частности, это – Времовка, Малиновка, Гуляйполе, Волшебное, Малая Токмачка, Орехов, Новоданиловка, Каменское, Зеленая Роща и Новоселка Запорожской области.
  • На Херсонском направлении оккупанты снова обстреляли из всего спектра артиллерии Белозерку, Днепровское, Янтарное, Берегово и Херсон.

Напомним, за прошедшие сутки украинские военные ликвидировали еще 860 оккупантов. Общее количество потерь армии РФ с начала вторжения уже превысило 120 тысяч военных.

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