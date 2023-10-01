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Россияне обстреляли Сумскую область: есть раненая

Сумская область, Воскресенье 01 октября 2023 18:24
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Россияне обстреляли Сумскую область: есть раненая Фото: россияне во время обстрела ранили женщину (Getty Images)
Автор: Карина Левицкая

Российские военные продолжают обстреливать территории Украины. Сегодня под обстрел попал город Дружба Шосткинского района Сумской области.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление Оперативного командования Север.

По данным ОК Север, в результате российского обстрела Сумской области сегодня, 1 октября, была ранена местная жительница города Дружба.

"В результате обстрела произошло возгорание ряда зданий. Предварительно, ранена местная женщина. В настоящее время она находится в больнице", - сообщили в командовании.

Ситуация в Сумской области

После освобождения Сумской области от россиян весной прошлого года оккупанты регулярно обстреливают авиацией, артиллерией и минометами приграничные территории.

Поэтому в этом году власти региона даже решили создать 5-километровую отселенную зону вдоль границы с РФ.

Недавно россияне из артиллерии обстреляли Великописаревскую общину в Сумской области. Из-за атаки погиб 47-летний мужчина, а 40-летняя женщина получила ранения.

Позже российские кафиры нанесли артиллерийский удар по территории Ворожбянской общины, при обстреле ранения получил местный житель.

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