Россияне обстреляли школу в Сумской области: умер ребенок

Российские оккупанты обстреляли помещение школы в Краснопольской общине Сумской области, в результате чего умер ребенок.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на "Суспільне" .

"Был обстрел, повреждено помещения школы, там выбиты окна и повреждена крыша. В результате обстрела ранен 13-летний ребенок, ее экстренно на "скорой" доставили в Сумы в медицинское учреждение", - рассказала секретарь Краснопольского поселкового совета Ирина Юхта.

Позже директор экстренной медицинской помощи Сум Бутенко сообщил изданию, что ребенок умер в "скорой" по дороге в Сумы.

Российские оккупанты также обстреляли и другие населенные пункты Краснопольской общины. Впрочем, там обошлось без пострадавших и разрушений.

Ситуация в Сумской области

После деоккупации Сумской области весной 2022 года захватчики регулярно обстреливают регион авиацией, артиллерией и минометами пограничной территории.

Поэтому в этом году власти региона даже решили создать 5-километровую отселенную зону вдоль границы с РФ.

В частности, в начале октября россияне обстреляли город Дружба Сумской области, из-за чего была ранена местная жительница.

Также недавно в Сумской области погиб подросток, который нашел взрывоопасный предмет в собственном дворе.

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