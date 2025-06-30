Погибли в небе за Украину: в Харькове две улицы назовут в честь героев

В Харькове две улицы будут названы в честь героев Украины - летчиков, которые погибли в небе, защищая родную землю.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на публикацию мэра города Игоря Терехова в Facebook.
Согласно информации харьковского главы, две улицы города будут названы в честь Героев Украины:
"Оба погибли в небе, героически защищая нас с вами, наш покой и наши дома", - рассказал Терехов.
Он напомнил, что жизнь Устименко оборвалась в ночь на 29 июня 2025 года во время выполнения боевого задания.
Между тем Месь не вернулся из последнего боевого вылета 26 августа 2024 года.
"Оба были мастерами своего дела - летчиками высокого уровня и преданными побратимами", - отметил чиновник.
Он рассказал также, что оба защитника Украины начинали свой путь в Харькове:
"И поэтому их имена навсегда останутся в истории нашего города", - подчеркнул руководитель города.
В завершение он отметил, что детали о присвоении названий улицам будут сообщены позже.
Напомним, ранее мы рассказывали, что пилоту Максиму Устименко, который погиб во время отражения массированной атаки РФ, президент Украины Владимир Зеленский дал звание Герой Украины с удостоением ордена "Золотая Звезда" (посмертно).
Украинскому пилоту F-16 Алексею Месю (известному под позывным "Мунфиш") звание Героя Украины также присвоили посмертно.
Он погиб во время выполнения боевого задания летом прошлого года, когда РФ осуществила очередной массированный комбинированный удар по Украине, выпустив 109 ударных БПЛА и 127 ракет.
Связь с самолетом была потеряна после того, как Месь уничтожил три крылатые ракеты и один ударный БПЛА.
Читайте также, что известно о жене "Мунфиша" Юлии, которая разделяла с ним и счастливые моменты, и тяжелые испытания.
Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.