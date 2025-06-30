Загинули в небі за Україну: у Харкові дві вулиці назвуть на честь героїв

У Харкові дві вулиці будуть названі на честь героїв України - льотчиків, які загинули в небі, захищаючи рідну землю.
Про це повідомляє РБК-Україна із посиланням на публікацію мера міста Ігоря Терехова у Facebook.
Згідно з інформацією харківського голови, дві вулиці міста будуть названі на честь Героїв України:
"Обидва загинули в небі, героїчно захищаючи нас з вами, наш спокій та наші домівки", - розповів Терехов.
Він нагадав, що життя Устименка обірвалося у ніч на 29 червня 2025 року під час виконання бойового завдання.
Тим часом Месь не повернувся з останнього бойового вильоту 26 серпня 2024 року.
"Обидва були майстрами своєї справи - льотчиками найвищого рівня і відданими побратимами", - зауважив посадовець.
Він розповів також, що обидва захисники України починали свій шлях у Харкові:
"І тому їхні імена назавжди залишаться в історії нашого міста", - наголосив очільник міста.
Насамкінець він зауважив, що деталі щодо присвоєння назв вулицям буде повідомлено згодом.
Нагадаємо, раніше ми розповідали, що пілоту Максиму Устименку, який загинув під час відбиття масованої атаки РФ, президент України Володимир Зеленський дав звання Герой України з удостоєнням ордена "Золота Зірка" (посмертно).
Українському пілоту F-16 Олексію Месю (відомому під позивним "Мунфіш") звання Героя України також присвоїли посмертно.
Він загинув під час виконання бойового завдання влітку минулого року, коли РФ здійснила черговий масований комбінований удар по Україні, випустивши 109 ударних БПЛА та 127 ракет.
Зв'язок з літаком було втрачено після того, як Месь знищив три крилаті ракети й один ударний БПЛА.
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