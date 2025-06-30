Загинули в небі за Україну: у Харкові дві вулиці назвуть на честь героїв

Кого саме з льотчиків вирішили вшанувати у Харкові

Згідно з інформацією харківського голови, дві вулиці міста будуть названі на честь Героїв України:

Максима Устименка;

Олексія Меся.

"Обидва загинули в небі, героїчно захищаючи нас з вами, наш спокій та наші домівки", - розповів Терехов.

Він нагадав, що життя Устименка обірвалося у ніч на 29 червня 2025 року під час виконання бойового завдання.

Тим часом Месь не повернувся з останнього бойового вильоту 26 серпня 2024 року.

"Обидва були майстрами своєї справи - льотчиками найвищого рівня і відданими побратимами", - зауважив посадовець.

Він розповів також, що обидва захисники України починали свій шлях у Харкові:

зробили перші кроки у військовій освіті;

навчалися;

формувалися, як майбутні офіцери.

"І тому їхні імена назавжди залишаться в історії нашого міста", - наголосив очільник міста.

Насамкінець він зауважив, що деталі щодо присвоєння назв вулицям буде повідомлено згодом.

Публікація Терехова (скриншот: facebook.com/ihor.terekhov)