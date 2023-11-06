Помощник Залужного погиб под Киевом. Что известно о смерти майора Частякова

Вечером 6 ноября под Киевом от подрыва гранаты погиб майор Геннадий Частяков – помощник Главнокомандующего ВСУ Валерия Залужного. Взрывное устройство находилось в одном из подарков ко дню рождения, который сегодня отмечал погибший.

При подготовке к материалу использовались сообщения Национальной полиции в Telegram, заявление Главнокомандующего ВСУ Валерия Залужного в Fecebook, информация источников РБК-Украина в правоохранительных органах.

Все, что известно на данный момент о гибели военослужащего - в материале РБК-Украина .

Что произошло

В Национальной полиции Украины сегодня вечером сообщили об инциденте в селе Чайки Киевской области. В результате подрыва гранаты погиб 39-летний военнослужащий, а его 13 летний сын получил травмы и находится в больнице.

Позже стало известно, что погибшим оказался помощник Главнокомандующего ВСУ – майор Геннадий Частяков. Трагедия произошла в день его рождения.

На место происшествия выехала полиция. Начато уголовное производство по факту гибели человека и незаконного обращения с боеприпасами.

Взрывчатка была в подарке

Источники РБК-Украина в правоохранительных органах сообщили, что на месте происшествия нашли рычаг и кольцо от взорвавшейся гранаты.

Это свидетельствует о том, что погибший вытащил кольцо с гранаты и она взорвалась. На день рождения Частякову всего подарили 6 гранат.

По информации источников издания, взрывное устройство Геннадию Частякову передал старший помощник заместителя главкома ВСУ Тимченко А.В.

Версию покушения или российский след исключают

В правоохранительных органах отмечают, что помощник Залужного Геннадий Частяков погиб в результате несчастного случая. Причиной смерти стал взрыв гранаты.

"С вероятностью 99,9% это трагический случай. Ему подарили на день рождения боевые гранаты, одна из которых сдетонировала при неосторожном обращении", - сообщил источник РБК-Украина.

Следствие продолжается, но нет оснований говорить ни о покушении, ни о российском следе, добавляет осведомленный источник.

Залужный отреагировал на смерть помощника

Валерий Залужный подтвердил гибель помощника и то, что взрывчатка находилась в одном из подарков. По словам главнокомандующего, сегодня Геннадий Частяков отмечал день рождения в кругу семьи.

"В одном из подарков сработало неизвестное взрывное устройство. У Геннадия остались жена и четверо детей. Мои глубокие соболезнования семье", - добавил Залужный.

Что известно о Геннадии Частякове

В отрытых источниках о Геннадии Частякове мало информации. Родился в 1984 году. Окончил военный лицей, потом Одесский институт Сухопутных войск, служил в Новоград-Волынской бригаде, потом стал заниматься бизнесом.

Фото: погибший Геннадий Частяков был попомщником Валерия Залужного (instagram.com/gennadiichastiakov)

С началом полномасштабной войны в 2022 году стал помощником главнокомандующего ВСУ Валерия Залужного.

По словам главкома, Частяков был "надежным плечом, полностью посвятив свою жизнь Вооруженным Силам Украины и борьбе с российской агрессией".